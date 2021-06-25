Мнение: Русское «не хочу!»



Танк КВ

Многие россияне (да что там – миллионы россиян!) прямо сейчас по всей, так сказать, Руси великой переживают чрезвычайно неприятные минуты своей жизни. Прежде всего потому, что для них последнее обострение начальственного безумия стало полной неожиданностью.

Они ведь не совершали никакого акта борьбы или протеста против чего-либо; они не делали ничего кому-то в пику, ничего не хотели никому доказать и даже не собирались никому досадить. Они вообще не думали, что их позиция может иметь какое-то там политическое значение – большинство россиян по-прежнему чурается и боится всякой «политики». Они вообще не думали, что то, что они делают, а точнее НЕ делают (не идут с песнями прививаться) касается хоть кого-то, кроме них самих. Они искренне считали свои взаимоотношения с вакцинами и вакцинаторами абсолютно своим, личным, интимным делом, к которому Правительство, оно же Начальство, в принципе не имеет отношения…

Что же это было, если не протест? – спросите вы. И не поверите – это было всего лишь простое, банальное «не хочу». По очень простой, даже примитивной причине – поскольку те самые 90% «чудовищная эпидемия» за целый год практически никак не затронула – эти люди ковида не боятся. Попросту – не относятся к нему серьезно. Вот и всё. Поэтому получать укол от НЕСТРАШНОЙ (с их точки зрения) болезни люди и не стремятся. Не чтоб они хотели как-то обидеть Путина или Собянина – просто не хотели.

И вот за это на них сейчас обрушиваются все кары небесные, причем начальственная выдумка неистощима. Администраторы словно наперегонки придумывают, что бы еще такое у людей отнять, что им запретить, чего лишить, откуда выгнать, куда не пускать – лишь бы заставить их «добровольно» (подписав, естественно, бумагу о принятии всех рисков на себя) вакцинироваться.

Казалось бы (и многие радетели за народно-вакцинное здоровье в этом уверены), в такой ситуации никакого сопротивления и быть не может. Что такое простое «не хочу» против соединенного давления всей государственной машины, работодателей и агитпропа из каждого утюга? Когда людей одновременно и стыдят, и пугают, и прессуют, и делают им всякие мелкие гадости, и одновременно сулят всякие призы, грамоты или просто деньги? Да против этого никто не устоит! Да все сломаются тут же и побегут вприпрыжку!

И вот это соединенная уверенность «людей с хорошими лицами» и путинских администраторов – «мы же вместе страшная сила, уж теперь-то мы их сломаем!» – удивляет больше всего. Чинуши, слившиеся в странном экстазе с «западниками», в который уже раз демонстрируют полное незнание собственного подмандатного народа. И это тем более странно, что они же каждый (!) год с непонятным упорством устраивают долгие, скучные, но чрезвычайно пафосные камлания вокруг «народного подвига в Великой Отечественной Войне» – так, как будто они и впрямь этот самый народ за его подвиг чрезвычайно ценят и уважают.

Но если б это было в самом деле так – они бы не отнеслись с таким легкомыслием к народному «не хочу!» Они бы понимали, что Сила этого самого «Не хочу!» – это едва ли не главное, что у этого народа вообще есть. И в частности – только благодаря этому иррациональному, непонятному, порой глупому «не хочу!» была достигнута победа в войне, которую иначе по всем раскладам русский народ должен был проиграть соединенным силам Германии и всей Европы.

Возьмем эту ВОВ. Да, там были, безусловно, странные, непонятные самим немцам сдачи в плен целыми фронтами, особенно в начале войны. Но и уже с самого начала войны бывали и эти странные «не хочу» совсем другого рода – когда вдруг, в самых безнадежных ситуациях, вгрызались в землю и сопротивлялись, когда по всему им можно было только сдаваться. Примеров – бессчетное количество, вспомню навскидку только знаменитый танковый бой под Расейняем, когда один (!) танк КВ в августе 1941 сутки сдерживал целую немецкую дивизию. По некоторым сведениям, он просто отстал от своих, но в очень удачном месте посреди болот. Экипаж отбивался, «дождался», пока его полностью окружили, понимая, что он УЖЕ в глубоком тылу немцев и предоставлен сам себе. Почему они не сдались? Почему не бросили танк и не попытались бежать? До сих пор, кстати, неизвестны даже имена танкистов, обо всей истории мы знаем только из донесений НЕМЕЦКОЙ армии. Никто бы не осудил танкистов за «предательство», так как всё их начальство все равно уже было черти где.

Но тем не менее они остались и стояли насмерть. Почему не сдались? Потому что НЕ ХОТЕЛИ.

А вместо одинокого танка можно взять и целый осажденный миллионный город – Ленинград. Почему он, будучи в полной блокаде и почти без еды, при процветающем каннибализме – все-таки не сдался? Одна из важнейших причин – не хотели. И, как нам уже сегодня замечает прогрессивная общественность – это было точно такое же иррациональное и «глупое» нехотение. «Логика» подсказывает современным прогрессистам, что Ленинграду, без всяких сомнений, следовало бы сдаться – ведь его положение было безнадежно, а потери – как среди солдат, так и среди мирного населения – непредставимы и ужасны. «Мера страданий» была переполнена в три, а то и в четыре раза. Почему Ленинград не сдался?

Потому что не хотел.

Логикой такие вещи не объяснишь. Это что-то глубинное, народная суть. Народ может быть бесконечно податлив, терпелив, даже раболепен по куче направлений – но вдруг, иногда – на него «находит» что-то – и вот уже французы, а потом немцы, а потом американцы пишут про «невероятную русскую стойкость». Одновременно удивляясь ей и ужасаясь.

Очень странно слышать, когда некоторые благописатели одновременно, с одной стороны, восхищаются «беспримерным героизмом русского солдата», а с другой – поносят последними словами «невероятную тупую упертость этого «глубинного народа», который, скотина такая, отказывается прививаться – как будто не понимает, что его все равно заставят! Не заставят.

И как можно не понимать, что и говоря про «героизм», и говоря про «упертость», мы говорим про ОДНО И ТО ЖЕ?

Это просто такая черта. Это русское «не хочу».

Понятно, что и у чинуш, и у прогрессистов в почете лишь «хорошая» упертость – то есть когда она на благо начальства, Партии и Правительства. И то – для безопасности мы ее готовы восхвалять исключительно у мертвых. У живых – не надо. Вообще чинуши и благородная публика ценят в людях иное – качество, которое они называют «гибкостью». Гибкость – это нечто противоположное «упертости», проще говоря – стремление всегда прогибаться перед Силой. Сила ведь солому ломит, не так ли. Это не мы, это народ придумал!

Какое может быть «не хочу», если Мы Сильнее? – так думает отечественный прогрессивный интеллигент, чувствующий себя как никогда уютно и спокойно под звериным оскалом Робота Собянина. Оскал ведь направлен не на него, а на НИХ; на быдло, которое уже достало этим своим «не хочу».

Ну-ну. Празднуете вы, празднуете это самое 9 мая – а все бестолку. Ничему не учит история.