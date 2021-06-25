Врач-дерматовенеролог предупредила о самом опасном последствии загара

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25.06.2021, 21:50, Разное
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Новый смартфон с актуальными техническими характеристиками готовит китайская компания Tecno. Phantom X оснастили изогнутым экраном и большой матрицей тыльной камеры.
Все большую долю на рынке мобильных устройств продолжает завоевывать компания Tecno. Phantom X оснащен актуальными технологиями, особое внимание пресс-служба бренда уделила его дисплею. Панель аппарата выполнена по технологии SuperAMOLED в изогнутый на боковинах форме и поддерживает частоту обновления изображения до 90 Герц с диагональю в 6,7 дюйма. Мощность, продуктивность и быстродействие гаджету обеспечивает однокристальная мобильная система Helio G95 от MediaTek, дополненная чипом операционной памяти на 8 гигабайт.

Tecno Phantom X станет первым смартфоном премиального сегмента от китайского бренда, известного в первую очередь, девайсами с доступными ценниками. Хранить любого вида контент здесь можно на встроенном флэш-накопителе вместительностью 256-гигабайт, который можно увеличить за счет использования карт SD.

На фотографиях аппарата обращает на себя внимание крупная матрица основного объектива главной камеры оптического формата 1/1,3 дюйма. Ее разрешение составляет 50 мегапикселей, а диафрагма – F/1,85, компанию такому прогрессивному датчику составляет еще два фото-видео-сенсора. Автономность дебютанту имиджевой категории от Tecno, смартфону Phantom X придает объемная батарея на 4,7 тысячи мА•ч.

Источник: www.dgl.ru



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