 

“Никакого секса! Липкой камасутры только не хватало”. alyona alyona дала пять советов, как спастись от жары

25.06.2021, 21:48, Новости дня
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“Народ, это треш: дома нереальная жара, на улице – еще хуже, а на работе чуть дует кондиционер и только и успеваешь по три раза в день бегать в холодный душ. Помогу вам лайфхаками, которые спасут вас от жары”, – написала исполнительница.

Советы от alyona alyona:

Никакого секса! Когда на улице ад в 36 градусов, это последнее, чем можно заниматься. Липкой камасутры вам только не хватало.
Маршруткам – да! Хорошая новость: где вы видели баню за 8 грн, которая еще и до работы вас довезет? Если забыли веник с собой – метро вам в помощь.
Сегодня я пришла в парео, чтобы не быть всем смердео. На этот период никаких джинсов, рубашек и так далее. Только легкая одежда, которая дружит с легким ветерком.
Льду – да! Ice становится нашим лучшим другом. Добавляем его повсюду: напитки, нижнее белье, обувь, еще в напитки, в карманы, за шиворот. И используем вместо Lol Popsi [десерт в виде детских куколок].
Если не хотите организовать несанкционированный водопад, не поднимайте руки больше чем на 45 градусов вверх.

Помимо выше упомянутых лайфхаков, alyona alyona посоветовала всем купить авиабилет и отправиться на море.

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A post shared by Альона (@alyona.alyona.official)

Контекст:

До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.

12 мая 2021 года артистка стала “Лучшей исполнительницей” по версии украинской музыкальной премии YUNA.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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