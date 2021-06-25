Госстат сообщил о максимальном уровне безработицы в Украине с 2017 года. Минэкономики говорит о “стабилизации рынка труда”

Уровень безработицы среди населения в возрасте от 15 лет и старше составил 10,4%, а в возрасте 15–70 лет – 10,5%, следует из статистических данных.

Количество трудоустроенных в возрасте от 15 лет и старше составило 15,5 млн, а в возрасте 15–70 лет – 1,8 млн человек. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 48,6%, а среди населения в возрасте 15–70 лет – 55%.

Согласно данным Госстата, схожий уровень безработицы в Украине наблюдался в ІV квартале прошлого года и в I квартале 2017 года (10,1%). Самый низкий уровень безработицы зафиксировали в III квартале 2019 года (7,3%).

В Минэкономики говорили, что с апреля этого года “ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется и улучшается благодаря восстановлению экономики”.

Контекст:

По данным Госслужбы занятости, на 1 января на учете состояло 459 тыс. безработных. Половина из них – с высшим образованием, 30% – молодежь до 35 лет и 29% – лица в возрасте от 35 до 44 лет.

В апреле глава службы занятости Юлия Жовтяк говорила, что пособие по безработице в связи с потерей работы в период карантина будут выплачивать не дольше 270 календарных дней.

54,4% опрошенных с 27 мая по 1 июня Киевским международным институтом социологии граждан заявили, что за последние два года финансовое положение их семьи ухудшилось. Девять из 10 респондентов за последний год сталкивались с повышением тарифов на коммунальные услуги и с ростом цен на основные продукты питания.

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