 

Госстат сообщил о максимальном уровне безработицы в Украине с 2017 года. Минэкономики говорит о “стабилизации рынка труда”

25.06.2021, 21:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уровень безработицы среди населения в возрасте от 15 лет и старше составил 10,4%, а в возрасте 15–70 лет – 10,5%, следует из статистических данных.

Количество трудоустроенных в возрасте от 15 лет и старше составило 15,5 млн, а в возрасте 15–70 лет – 1,8 млн человек. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 48,6%, а среди населения в возрасте 15–70 лет – 55%.

Согласно данным Госстата, схожий уровень безработицы в Украине наблюдался в ІV квартале прошлого года и в I квартале 2017 года (10,1%). Самый низкий уровень безработицы зафиксировали в III квартале 2019 года (7,3%).

В Минэкономики говорили, что с апреля этого года “ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется и улучшается благодаря восстановлению экономики”.

Контекст:

По данным Госслужбы занятости, на 1 января на учете состояло 459 тыс. безработных. Половина из них – с высшим образованием, 30% – молодежь до 35 лет и 29% – лица в возрасте от 35 до 44 лет.

В апреле глава службы занятости Юлия Жовтяк говорила, что пособие по безработице в связи с потерей работы в период карантина будут выплачивать не дольше 270 календарных дней.

54,4% опрошенных с 27 мая по 1 июня Киевским международным институтом социологии граждан заявили, что за последние два года финансовое положение их семьи ухудшилось. Девять из 10 респондентов за последний год сталкивались с повышением тарифов на коммунальные услуги и с ростом цен на основные продукты питания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.09 / Рубль вырос к доллару и евро

14.08 / Эксперт объяснил решение ФАС РФ признать Apple виновной в злоупотреблениях

26.12 / Кравчук объяснил слова Зеленского о действиях в случае нового нападения России

24.10 / Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

24.10 / В Палестине назвали соглашение Израиля и Судана «ударом в спину»

17.11 / В РФ отреагировали на принятие в США «акта Родченкова»

17.07 / Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного округов, которые граничат с Украиной

04.06 / В Сербии ночью начался пожар и взрывы на складах боеприпасов. Видео

15.12 / Контрольную по истории запланировали ввести перед ОГЭ и ЕГЭ

16.07 / Час без света стоит Украине 30 млн евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика