“Исходим из позиции силы”. Глава Еврокомиссии предупредила об ухудшении отношений ЕС и России

“[В отношениях с Россией] мы исходим из позиции силы. Если говорить об экономике, Россия представляет менее 5% товаров, которые были импортированы в ЕС. А Евросоюз является крупнейшим торговым партнером для России, мы обеспечиваем более 37% российского импорта”, – привела статистику фон дер Ляйен.

Our * vaccination strategy is delivering, with 60% of adults in the EU having received at least one dose.

But we need to remain vigilant, as variants spread rapidly.

Full vaccination protects against variants, so we need to speed up vaccination even more. https://t.co/T1R3Qtt2oM

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2021

Российская экономика, по ее словам базируется в основном на нефти и газе.

“Это 25% ее ВВП. Но мир отходит от этого и Россия вынуждена будет адаптировать свою экономику”, – предупредлила она.

Отношения между ЕС и Россией находятся “на отрицательной спирали” и ЕС следует готовиться к дальнейшему спаду, добавила глава Еврокомиссии.

“Мы согласились сопротивляться, если Россия будет вести действия против ЕС и нарушать права человека. Мы будем сдерживать Россию при попытке подрыва наших интересов. И будем взаимодействовать с Россией, если это отвечает нашим интересам”, – подчеркнула фон дер Ляйен.

Контекст:

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Сегодня, 25 июня, лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продлить эти санкции.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, а также на сектор товаров двойного назначения. Они ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают услуги финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов.

Также запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передача любого оборудования, связанного с оборонной промышленностью; устанавливается запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях; ограничивается доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти.

ЕС также вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.

Кроме этого, в отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, которые, в частности, запрещают европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

СМИ 23 июня сообщили о желании канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит лидеров стран ЕС. На следующий день Меркель заявила, что Евросоюз “должен искать прямой контакт с Россией и ее президентом”.

Заявление Меркель поддержали Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц. Кремль позитивно отнесся к инициативе Меркель о возобновлении диалога. Практически половина стран – членов ЕС выразили резкое неодобрение этой идеи.

—