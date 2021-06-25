Макрон сказал, что консенсуса для проведения саммита ЕС с Путиным не было, но это “не трагедия”

Об этом он сказал в Брюсселе на пресс-конференции, расшифровку опубликовали на сайте Елисейского дворца.

Макрон отметил, что по его мнению, “это не проблема”, так как главное сохранить единство в ЕС.

По мнению президента Франции, ЕС является самой жесткой силой по отношению к России. Он вспомнил о встрече президента США Джо Байдена с Путиным, которая прошла в Женеве 16 июня, и обратил внимание на реакцию лидеров ЕС на этот саммит.

Как заявил Макрон, он сказал коллегам: “Вы видите, как они встречаются вместе, и это вас не шокирует. Мы – странные”.

В то же время он утверждает что не одержим идеей саммита лидеров ЕС с Путиным. Макрон сказал, что ему не нужен такой саммит для встречи с главой Кремля. “Я видел его несколько раз в качестве президента и буду в дальнейшем видеть его”, – резюмировал он.

Контекст:

Саммиты Россия – ЕС прекратились после аннексии Крыма в 2014 году.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест Навального.

23 июня СМИ сообщили о желании канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС.

На следующий день Меркель заявила, что Евросоюз “должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом”. Заявление Меркель поддержали Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Кремль позитивно отнесся к инициативе Меркель о возобновлении диалога.

Однако практически половина стран – членов ЕС выразили резкое неодобрение этой идеи. МИД Украины вызвал послов Германии и Франции из-за этой инициативы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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