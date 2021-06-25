 

Украинские националисты попытались сорвать концерт Басты в Киеве

25.06.2021, 21:46, Новости дня
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В Киеве на концерте российского рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста, группа радикально настроенных украинских националистов бросила дымовую шашку в поклонников артиста.

Националисты были настроены против проведения мероприятия. У некоторых из них в руках были плакаты с надписями «Баста поддерживает оккупацию Крыма» и «Баста финансирует российскую армию». От демонстрации плакатов националисты перешли к более решительным действиям: они бросили дымовую шашку в сторону поклонников российского артиста, информирует Telegram-канал издания «Страна.ua» .

По словам поклонников Басты, его творчество не связано с политикой.

Ранее один из видных украинских националистов Сергей Стерненко объявил денежную премию тому, кто сообщит местонахождение Василия Вакуленко в Киеве. Такое предложение Стерненко сделал после того, как в СМИ появилась информация о пребывании Басты в украинской столице. Баста успокоил поклонников после объявленной украинскими радикалами «охоты».

Напомним, минкультуры Украины внесло Басту в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны.



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