На месте уничтоженного захоронения времен войны в Ленобласти обнаружены останки 80 человек

На месте уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны в поселке Тельмана в Ленинградской области поисковикам удалось найти останки 80 человек, информирует СУСК РФ по региону.

«В настоящее время на месте происшествия совместно с сотрудниками следственного управления продолжают работу члены общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации «Доблесть». При проведении поисковых работ обнаружены костные останки 80 человек, 18 солдатских медальонов», – говорится на сайте СУСК.

Уточняется, что вопросы сохранения и увековечивания этих захоронений обсуждались на выездном внеочередном заседании консультативного совета при СУСК по Ленобласти.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело из-за повреждения и уничтожения воинских захоронений в Ленинградской области, на месте которых начали вести строительные работы. По версии следствия, работники ООО «Эврикал» в ходе земельных работ в поселке Тельмана нашли останки времен Великой Отечественной, но не приостановили деятельность.