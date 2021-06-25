 

Independent – Грета Тунберг осудила Amazon за уничтожение сотни тысяч непроданных товаров еженедельно

25.06.2021, 21:44, Новости дня
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Экоактивистка Грета Тунберг осудила компанию Amazon за уничтожение миллионов невостребованных товаров ежегодно, передаёт The Independent. Однако в компании уверяют, что стремятся полностью отказаться от утилизации товаров и сократить воздействие на окружающую среду.


Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг назвала порядок работы компании Amazon «в корне неправильным», после того как расследование британской телекомпании ITV News показало, что на складе в Шотландии уничтожается более 100 тыс. товаров в неделю, пишет The Independent.

«Это всего лишь ОДИН склад. Если у вас есть система, в которой подобное возможно — и даже выгодно, — это явный признак того, что что-то в корне неправильно», — написала Тунберг на своей страничке в Twitter.

По данным расследования, проведённого ITV News, ежегодно Amazon уничтожает миллионы товаров. Съёмки под прикрытием на складе Amazon в Данфермлайне показали, что множество товаров, помеченных как подлежащие уничтожению, — это товары, которые не были проданы, или товары в хорошем состоянии, которые вернули.

Согласно документам, которые предоставил бывший сотрудник компании, только за одну неделю в апреле в качестве подлежащих уничтожению были помечены более 124 тыс. товаров. При этом за тот же период на благотворительность было решено передать всего 28 тыс. товаров.

Уничтожению на складе подлежат телевизоры, ноутбуки, фены, наушники, книги и тысячи защитных масок для лица.

По словам бывшего сотрудника Amazon, в зависимости от недели может быть до 200 тыс. товаров, помеченных как подлежащие уничтожению. Виной тому бизнес-модель компании — многие продавцы платят за размещение своих товаров на складах, чтобы обеспечить их быструю доставку покупателям. Однако если товары не покупают или продавцы больше не платят за хранение на складе, их дешевле утилизировать.

Тем не менее в компании уверяют, что стремятся полностью отказаться от утилизации товаров.

«Мы работаем над достижением цели нулевой утилизации товаров, и нашим приоритетом является перепродажа, передача благотворительным организациям или переработка любых непроданных товаров», — заявили в Amazon.

Представитель компании также уточнил, что ни один из товаров, которые подлежат утилизации, не отправляется на свалку, в крайнем случае их отправляют на процесс утилизации, который позволяет получить энергию. Кроме того, Amazon стремится «сократить воздействие на окружающую среду и создать безотходную экономику», пишет The Independent.



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