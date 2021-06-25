Не хочешь — заставим – «недоверчивых» россиян подтолкнули к вакцинации только жёсткие шаги властей

Из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки администрация Москвы — а за ней и власти ряда российских регионов — приняла ряд жёстких мер, из-за которых вакцинация от коронавируса для большинства граждан «стала почти неизбежной», пишет The Daily Telegraph. Как полагает корреспондент издания, пойти таким курсом российским чиновникам пришлось из-за недоверия россиян к вакцине — которое, впрочем, только усугубили «противоречивые» заявления из Кремля.



Reuters

Московские центры вакцинации в среду «наводнили» граждане, «напуганные целым цунами ограничений, которые, по сути, делают прививку от коронавируса обязательной», пишет The Daily Telegraph. Как отмечает корреспондент издания, пойти на введение этих ограничений администрацию Москвы вынудила «рекордная статистика по новым случаям» — однако «из-за глубоко укоренившегося недоверия к правительству», а также не вполне чётких заявлений Кремля касательно пандемии русские «с опаской относятся к вакцинации» даже несмотря на то, что РФ стала одной из первых стран, разработавших действующую вакцину от SARS-CoV-2 — Sputnik V.

По данным The Daily Telegraph, хотя возможность привиться у россиян появилась ещё в конце декабря, в российской столице на момент публикации материала обе дозы вакцины получили лишь 15% жителей. Между тем, неделю назад мэр Москвы Сергей Собянин «начал бить тревогу по поводу резкого роста числа новых случаев», который власти связывают с распространением штамма коронавируса «дельта». В результате городская администрация потребовала от предприятий ряда отраслей под страхом штрафа в течение месяца вакцинировать 60% работников, а позднее — запретили учреждениям общепита обслуживать людей, которые не переболели COVID-19 и не привились, говорится в материале DT. Кроме того, невакцинированным гражданам отныне не будут оказывать плановую медицинскую помощь.

Как сообщил в интервью британской газете на условиях анонимности работник одного из московских центров вакцинации, до того как власти Москвы стали принимать соответствующие меры, на прививку почти никто не приходил — зато после стали образовываться часовые очереди. Среди посетивших центр в среду оказался 41-летний Леонид Гузеев, который, «как и многие, относится к вакцинации с опаской», отмечает корреспондент DT. «Я прививаться не хотел, но понял, что скоро меня вообще никуда не будут пускать, ни в метро, ни на работу, — пояснил Гузеев в беседе с журналистом. — У меня ещё есть сомнения, и в вакцину я не верю. А прививаться пришёл только потому, что мне детей кормить надо».

В среду в центре вакцинации собрались, прежде всего, «взрослые люди трудоспособного возраста, которые считают, что у них нет другого выбора, кроме как сделать укол», констатирует автор материала. К примеру, как рассказала журналисту владелица частного детского сада Виктория Савченко, её побудили вакцинироваться именно меры администрации — женщина перенесла коронавирусную инфекцию полгода назад, и она считала, что прививаться ей пока не нужно. «Все могут поступать так, как считают нужным, но мы всё-таки живём в обществе, и у нас есть определённые обязанности. Наш долг перед государством — не подвергать других риску», — вместе с тем признала она. По словам Савченко, она решила привиться в том числе и для того, чтобы показать своим подчинённым, что вакцина безопасна — некоторые из них отказываются прививаться из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов.

Постановление властей Москвы об «обязательной вакцинации» охватывает значительную долю занятого населения — от чиновников до работников сектора услуг и общественного транспорта, напоминает корреспондент DT. Меж тем, как отмечает журналист, несколько российских регионов уже последовали примеру столицы, также обязав большую часть работников получить прививки. «Проект обязательной вакцинации считают единственным способом перебороть сильные антипрививочные настроения в России, которые только укрепили противоречивые заявления Кремля по поводу пандемии, а также его попытки воспользоваться успехом Sputnik V в своих интересах, — рассуждает автор. — Кремль одобрил Sputnik V за несколько месяцев до того, как результаты испытаний препарата были опубликованы в журнале The Lancet, а президент Владимир Путин почти ничего не предпринял, чтобы подчеркнуть опасность нового заболевания: он не надевал маску, появляясь на публике, а в прошлом году провозгласил «победу» над коронавирусом. Кроме того, он отказался вакцинироваться перед камерой и не стал сообщать, какую вакцину ему ввели».

По данным The Daily Telegraph, свежие соцопросы показывают, что 60% россиян не хотят вакцинироваться, и почти столько же заявляют, что не боятся вируса. В рядах российских антипрививочников даже есть «звёзды» — к примеру, российский актёр Егор Бероев, который в минувший вторник «потряс публику», выразив в своей речи на церемонии вручения телевизионной премии решительный протест против обязательной вакцинации; при этом актёр приколол на грудь жёлтую звезду, отмечается в материале газеты. Как пишет издание, выступление Бероева публика встретила аплодисментами, а на его страницах в соцсетях многие пользователи стали оставлять комментарии в его поддержку.

Как пишет DT, российские СМИ на прошлой неделе писали о появлении мошенников, готовых за деньги изготовить фальшивые сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты. По информации газеты, российским специалистам в области компьютерной безопасности одалось обнаружить более 200 онлайн-платформ, предлагающих подобные услуги. Власти изо всех сил пытаются реагировать, принимая жёсткие меры против «бизнеса, который эксплуатирует недоверие публики к вакцине»: московская полиция сообщила ранее на этой неделе, что открыла 24 уголовных дела в отношении лиц, торгующих фальшивыми сертификатами, а надзорные органы рапортовали, что заблокировали 150 интернет-ресурсов, предлагающих аналогичные услуги, пишет британское издание.