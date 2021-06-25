 

Der Tagesspiegel – от попыток ЕС «рычать» на Россию больше вреда, чем пользы

25.06.2021, 21:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В международной политике ЕС отнюдь не лев, а скорее бумажный тигр, пишет Der Tagesspiegel. Поэтому попытки Брюсселя «рычать» на Россию и Венгрию вызывают «неконтролируемый смех». Более того, это «слепое рвение» опасно тем, что может привести к очередному «постыдному фиаско» и в который раз подорвать доверие к союзу как самих граждан Европы, так и иностранных государств.


Reuters

В мире животных, когда горилла хочет запугать кого-то, она бьёт себя по груди, а лев рычит, пишет Der Tagesspiegel. Когда же сегодня «политики-мачо» ведут себя так же, становится стыдно, а попытки ЕС «рычать» на главу Кремля Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вообще вызывают приступ «неконтролируемого смеха», отмечает автор статьи Кристоф фон Маршалл.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен угрожает Будапешту санкциями за притеснения гомосексуалистов. Страны — члены ЕС собираются принять новые штрафные меры и против России, но в то же время не отказываются от диалога с ней. Но кто может гарантировать, что переговоры с Кремлём не закончатся таким же «постыдным фиаско», как визит Жозепа Борреля в Москву в феврале, подчёркивает автор.

Недавно президент США Джо Байден показал, что с Путиным можно вести диалог на сложные темы, не обеспечивая ему при этом пропагандистский успех. Его подход сработал потому, что у американцев есть «жёсткая сила», которую в случае необходимости они готовы применить. «ЕС же в международной политике отнюдь не горилла и не лев, — пишет издание. — Никто не верит, что у него есть средства и воля для борьбы за власть. Путин даже не верит в то, что он выдержит экономические санкции, если её экономике будет грозить серьёзный ущерб».

ЕС нужно угрожать только такими реакциями, на которые он действительно способен, советует фон Маршалл. Иначе и так подорванное к нему доверие граждан Европы и иностранных государств ослабнет ещё сильнее. «И это гораздо опаснее», — констатирует автор. «Когда Путин, Орбан или Китай пожимают плечами в ответ на угрозы ЕС — это унизительно, но стерпеть это можно. Когда же граждане Европы в очередной раз видят, что ЕС — это бумажный тигр, тает поддержка дальнейшей политической интеграции», — отмечает он.

Это не означает, что ЕС должен бездействовать, если что-то угрожает его ценностям и интересам. Но ему нужно с умом оценивать, в какие конфликты вмешиваться и каковы шансы на успех. «Слепое рвение» приносит больше вреда, чем пользы. Каждая проигранная борьба бьёт по имиджу союза, заключает фон Маршалл.   



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.09 / Samsung переходит на технологии 5 нм

24.09 / Великобритания пригрозила Белоруссии «санкциями Магнитского»

20.09 / Times – Джонсон заявил о второй волне коронавируса в Великобритании

20.06 / Синоптики предсказали дефицит осадков в Москве летом

27.02 / В Англии тысячи человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

18.06 / Россиян предостерегают от фальшивых кошельков Ledger

12.08 / Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

23.12 / Астрономы обнаружили 153 галактики, в которых нет темной материи

06.01 / “Ты кость в моем позвоночнике”. Бейонсе показала архивное фото своей мамы

09.06 / Байден и Путин встретятся на вилле XVIII века, отгороженной баррикадами и колючей проволокой – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика