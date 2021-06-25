Der Tagesspiegel – от попыток ЕС «рычать» на Россию больше вреда, чем пользы

В международной политике ЕС отнюдь не лев, а скорее бумажный тигр, пишет Der Tagesspiegel. Поэтому попытки Брюсселя «рычать» на Россию и Венгрию вызывают «неконтролируемый смех». Более того, это «слепое рвение» опасно тем, что может привести к очередному «постыдному фиаско» и в который раз подорвать доверие к союзу как самих граждан Европы, так и иностранных государств.



Reuters

В мире животных, когда горилла хочет запугать кого-то, она бьёт себя по груди, а лев рычит, пишет Der Tagesspiegel. Когда же сегодня «политики-мачо» ведут себя так же, становится стыдно, а попытки ЕС «рычать» на главу Кремля Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вообще вызывают приступ «неконтролируемого смеха», отмечает автор статьи Кристоф фон Маршалл.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен угрожает Будапешту санкциями за притеснения гомосексуалистов. Страны — члены ЕС собираются принять новые штрафные меры и против России, но в то же время не отказываются от диалога с ней. Но кто может гарантировать, что переговоры с Кремлём не закончатся таким же «постыдным фиаско», как визит Жозепа Борреля в Москву в феврале, подчёркивает автор.

Недавно президент США Джо Байден показал, что с Путиным можно вести диалог на сложные темы, не обеспечивая ему при этом пропагандистский успех. Его подход сработал потому, что у американцев есть «жёсткая сила», которую в случае необходимости они готовы применить. «ЕС же в международной политике отнюдь не горилла и не лев, — пишет издание. — Никто не верит, что у него есть средства и воля для борьбы за власть. Путин даже не верит в то, что он выдержит экономические санкции, если её экономике будет грозить серьёзный ущерб».

ЕС нужно угрожать только такими реакциями, на которые он действительно способен, советует фон Маршалл. Иначе и так подорванное к нему доверие граждан Европы и иностранных государств ослабнет ещё сильнее. «И это гораздо опаснее», — констатирует автор. «Когда Путин, Орбан или Китай пожимают плечами в ответ на угрозы ЕС — это унизительно, но стерпеть это можно. Когда же граждане Европы в очередной раз видят, что ЕС — это бумажный тигр, тает поддержка дальнейшей политической интеграции», — отмечает он.

Это не означает, что ЕС должен бездействовать, если что-то угрожает его ценностям и интересам. Но ему нужно с умом оценивать, в какие конфликты вмешиваться и каковы шансы на успех. «Слепое рвение» приносит больше вреда, чем пользы. Каждая проигранная борьба бьёт по имиджу союза, заключает фон Маршалл.