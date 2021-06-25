 

Россияне возмущены повышением тарифов ЖКХ: Посмотрите, что Байден делает!

25.06.2021, 21:38, Разное
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Тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут в России с 1 июня 2021 года. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отметили, что суммы в квитанциях увеличатся в среднем по стране на 3,3%. Жители страны ожидаемо возмущены этой новостью.

Некоторые россияне считают необоснованным рост тарифов ЖКХ. Другие же иронизируют, обвиняя в случившемся президента США или ищут связь с вакцинацией от коронавируса. “Тем, кто не привился, поднимут тарифы в два раза”, “Это который раз за год?! Третий?!”, “На фоне массового обнищания это своевременная мера!”, “А вы Барака Обаму ругали. Посмотрите, что Джо Байден делает”, – пишут люди в соцсетях.

Впрочем, сколько людей, столько и мнений. Повышение тарифов ЖКХ происходит каждый год. Рост по стране должен находится в среднем на уровне инфляции. ФАС проследит за тем, чтобы необоснованного увеличения стоимости жилищно-коммунальных услуг не было.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о том, 3,2 миллиона россиян не оплатили квитанции по тарифам ЖКХ. Согласно официальным данным, в минувшем году неплательщиков было 2,6 миллиона. Это явление объясняют пандемией коронавируса.



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