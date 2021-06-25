 

Захарова заявила о подготовке “цветной революции” в Белоруссии

25.06.2021, 21:38, Разное
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По словам Марии Захаровой, МИД РФ расценивает санкции Евросоюза как вмешательство во внутренние дела Белоруссии и политический подкуп тех сил, которые не побрезговали бы запустить в своей родной стране “цветную революцию”. Впрочем, отдельные государства и структуры ЕС не скрывают, что готовят почву для такого сценария, отметила российский дипломат.

Представитель МИД РФ также сообщила, что Россия будет следовать союзническим обязательствам и целям построения Союзного государства – тесно координировать с Белоруссией необходимые для суверенного развития республики меры. “Нашим оппонентам и недоброжелателям не удастся достигнуть преследуемых ими неблаговидных целей”, – отметила Захарова.

Напомним, четвертый пакет санкций ЕС против Белоруссии вступил в силу в пятницу, 25 июня. Совет Евросоюза в очередной раз отметил, что в республике серьезно нарушаются права людей, продолжаются репрессии против граждан, представителей оппозиции и журналистов.

Ранее белорусский политолог Павел Усов заявил, что санкции сокращают жизнедеятельность авторитарного режима. Их отсутствие, напротив, создает “тепличные” условия для развития такой системы, уверен эксперт.



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