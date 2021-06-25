Мнение: Протасевич переведен под домашний арест

Протасевича и Сапегу перевели из СИЗО КГБ Белоруссии под домашний арест.

Одна из причин, полное сотрудничество Протасевича со следствием, что было хорошо видно по уже проведенным интервью и пресс-конференции и очевидно будет видно по последующим заявлениям. Это уже знакомый путь, который в свое время прошел работник штаба Бабарико Воскресенский, вставший на путь искреннего сотрудничества с администрацией.

Протасевич и Сапега "обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, разоблачении сообщников, осуществлять все возможное для заглаживания ущерба, причиненного преступлениями".(с) СК Белоруссии

В общем, обещались сдавать всех, кто интересен следствию. Реакция змагаров будет традиционной – не стоит смотреть или обсуждать по существу то ,что говорит Протасевич..



После ужасных пыток в СИЗО.

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