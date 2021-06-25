 

Мнение: Чуйка

25.06.2021, 21:28, Разное
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Российский союз предпринимателей и федерация профсоюзов просят ввести обязательную поголовную вакцинацию для всего взрослого населения страны.

Сейчас каждый верный путинец будет требовать ужесточить и усилить. Начинается соревнование – кто выдвинет наиболее зверскую инициативу.

Смысл в том действе, между тем, вполне понятен. Менее чем через неделю у Путина прямая линия, которую храбрый и вакцинировавшийся президент тем не менее будет проводить из стерильного бункера. Отходит от нестерильной встречи с Байденом, наверное.

У Путина появляется выбор. Либо развести руками и со словами «Прошу отнестись с пониманием» сослаться на мнение трудящихся – и ввести поголовную вакцинацию всех и от всего. Либо гневно сказать: «Нет, мы на этот пойтить не могём» и вызвать дружный вопль радости у податного сословия, которое совершенно не желает стать подопытными крысами в этом виварии.

Но свирепые предложения от «народа» в любом случае очень нужны. Письма трудящихся и прочие обращения. Поэтому лизоблюды наперегонки спешат отметиться. Ничего другого в их «обращениях» нет. Банальная аппаратная чуйка.

Источник: Эль Мюрид



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