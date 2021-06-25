Мнение: Чироссия против Чиамерики, США отбирают домены и любовь республиканцев к Путину

1. Все попытки США выстроить союз с Китаем против России потерпели крах. Американцы недоговороспособны — они не выполняют своих обязательств, так как считают все остальные народы «вторым сортом», с которым можно не церемониться. Чироссия (союз Китая и России) окончательно победила Чиамерику. Об этом пишет хорошо известный вам блогер genby:

https://genby.livejournal.com/930030.html

…за время, пока США боролись с Россией, в Китае пришел к власти Си Цзиньпин, и лелеемая Чиамерика канула в небытие. К тому же товарищ Си решил отменить смену власти в Китае в 2023 году. <…>

В результате в планируемом треугольнике Чиамерика против России, вкупе с планируемым транстихоокеанском и трансатлантическом партнерством, сложилась иная ситуация. Партнерства пустил под откос Трамп. Китай оказался встраиваться в Чиамерику. И Северная Америка из мирового гегемона (сверхдержавы) превратилась всего лишь в великую державу, одну из. Мало того, с большой вероятностью оказаться одной против Чироссии.

Торговая война Трампа оказалась полностью неэффективной. Торговый дефицит растёт как дрожжах, торговые пошлины на китайские товары, повешенные на рядовых американцев вызвали инфляцию в США. Возвратить транснациональные корпорации обратно в США не удалось. Мало того, все достижения политики Трампа были списаны в отходы. Пришлось возвращаться в Европу, задабривать европейских союзников, поскольку в одиночку против двух центров силы Америке одной не выстоять. Это Трамп еще мог себе позволить ставить условия, его цель была в создании самодостаточного региона в Северной Америке. Увы, чтобы сделать процесс необратимым он не успел. Чтобы бороться с Китаем США сколачивает новый фронт. США, ЕС, Британское содружество и Япония против Китая.

Никаких условий Байден поставить России не может. Наоборот только предложить что-то России, чтобы она сохраняла свой нейтралитет. А России в кои веки достается прекрасная роль мудрой обезьяны, наблюдающей за схваткой двух тигров.

Самое интересное, что и Евросоюзу также не нужна схватка России и США. Их мечта, чтобы ракеты летали не над ними, а через Тихий океан между Китаем и США, ведь именно это даст им возможность стать технологическим лидером. Война между Китаем и США выгодна всем, кроме них, и весь мир будет их толкать к этой войне. А если США ничего не будут делать в ближайшие 10 лет, тогда они просто проиграют Китаю мировое лидерство, как проиграли торговую войну.

2. США таки используют свою власть над некоторыми областями глобального интернета, дабы наказывать неугодных. Так, например, на днях они отобрали домены в зоне .com у Ирана и его шиитских союзников в Йемене:

https://eadaily.com/ru/news/2021/06/23/eto-vam-za-raisi-ssha-konfiskovali-domeny-desyatkov-podderzhivaemyh-iranom-saytov

Министерство юстиции США в минувший вторник конфисковало домены более 30 связанных с Ираном новостных сайтов, которые оно обвинило в «распространении дезинформации». «На основании судебных постановлений, США конфисковали 33 сайта, используемых иранским Союзом исламского радио и телевидения, и три сайта, управляемых (иракской группировкой) „Катаиб Хезболла“, в нарушение санкций США», — говорится в заявлении американского Минюста, передаëт сегодня, 23 июня, France-Presse (AFP).

СМИ Исламской Республики уже подтвердили, что несколько новостных сайтов, связанных с государством, судя по всему, были «конфискованы» правительством США без каких-либо вразумительных объяснений. В число сайтов, внезапно отключëнных от Сети, вошли государственный англоязычный телеканал Press TV, арабоязычный канал Al Alam и спутниковый новостной канал поддерживаемых Тегераном йеменских повстанцев -хуситов Al Masirah.

При попытке зайти на эти сайты появляется сообщение, что конфискация произведена «на основании выданных ордеров». Сообщение сопровождается печатями Федерального бюро расследований и Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Полагаю, иранцы не очень-то и расстроились. Однако стоит помнить, что интернет в нынешнем своём виде не нейтрален. Подобные действия американцы могут применить и к России. Российским СМИ стоит тщательнее выбирать доменные имена.

3. Многие в США настроены к России хорошо. Представители Республиканской партии, например, гораздо больше любят нашего Президента Владимира Путина, чем их собственного президента Джозефа Байдена:

https://lenta.ru/news/2021/06/19/simpatii/

Президент США Джо Байден теряет свои политические позиции среди республиканцев из-за роста симпатий и доверия к российскому лидеру Владимиру Путину, об этом заявило американское издание Slate.

Отмечается, что в свое время Республиканская партия занимала жесткую позицию по отношению к России, но в 2016 году начался курс на улучшение отношений. К 2017 году большинство ее представителей заявило, что Вашингтон должен сосредоточиться на сотрудничестве с Москвой.

Издание пояснило, что базу для этого создал бывший президент США Дональд Трамп, и даже после того, как он покинул Белый дом, изменения продолжаются. С разницей в 10-20 процентных позиций республиканцы реже, чем демократы, называют Россию врагом и чаще являются сторонниками дружеских отношений.

«Многие республиканцы лично доверяют Путину или восхищаются им. Согласно двум опросам, проведенным на этой неделе компанией Morning Consult для издания Politico и компанией YouGov для издания Economist, среди республиканцев итоговый рейтинг популярности Путина выше, чем у Байдена, с преимуществом в 16 и 22 процентных пункта соответственно», — сообщается в статье.

В теории это означает, что нам есть на кого опереться, чтобы создать Руамерику. Но это, конечно, будет возможно только после очистительного финансового кризиса, который избавит США от деструктивных иллюзий «исключительности».