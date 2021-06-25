Бомбануло

Российские пограничники обстреляли британский эсминец и сбросили перед ним четыре бомбы. Противостояние флотов в Черном море дошло до крайней точки.



Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

23 июня в 11:52 по московскому времени эсминец УРО (управляемого ракетного оружия) Ее Величества HMS Defender (D36), двигаясь из Одессы в Батуми, проследовал через территориальные воды в районе мыса Фиолент в получасе хода от Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России. Согласно заявлению Министерства обороны РФ сторожевой корабль погранвойск РФ после предупреждения по установленной процедуре открыл предупредительный огонь. Через десять минут фронтовой бомбардировщик Су-24М сбросил по курсу следования корабля четыре осколочно-фугасные авиабомбы, после чего британский корабль вышел в международные воды. Английская сторона официально отрицает применение оружия в инциденте. Источники редакции на Черноморском флоте стрельбу подтверждают.

Тенденция, о которой в последнее время не устают предупреждать эксперты «Новой газеты», нарастает на наших глазах. Инциденты между вооруженными силами стран НАТО и РФ стали реальностью. Остается пожелать, чтобы не дошло до таранов, как в атаке СКР «Беззаветный» на зашедший в советские территориальные воды американский крейсер «Йорктаун» в 1988 году.

Если в Сирии подобные столкновения, даже окончившиеся гибелью военнослужащих, рассматривались американским и российским командованием как непреднамеренные или вызванные фатальными обстоятельствами, то стрельбу под Севастополем с учетом всех обстоятельств случайностью назвать невозможно.

Истоки инцидента кроются в двойственном правовом статусе Крыма. Для всего мира это земли Украины de jure. Для РФ это ее территория. При этом в морском праве существует право на мирный проход через территориальные воды.

ВМС США и Великобритании считают, что проходят через территориальные воды Украины. МИД Украины регулярно подтверждает это право.

Пользуясь правом прохода в районе крымских мысов Херсонес и Фиолент, флоты США и Великобритании регулярно демонстрируют непризнание действия российского права в этих водах.

Предыдущий проход через охраняемые нашими пограничниками воды британский эсминец D35 Dragon осуществил в октябре прошлого года. Маршрут был точно такой же: из Одессы в Батуми. Российские корабли сопровождали англичанина, он шел по самому краю территориальных вод. Точно так же представитель Минобороны Великобритании сообщил, что корабль двигался, пользуясь правом на мирный проход через территориальные воды Украины. И точно так же украинский МИД подтвердил разрешение.

Британский эсминец HMS Defender в порту Одессы. Фото: Yulii Zozulia / Ukrinform / Barcroft Media / Getty Images

Из недавних подобных инцидентов можно вспомнить заход эсминца ВМС США «Джон Маккейн» на два километра в территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, у пункта базирования Тихоокеанского флота РФ Владивосток. Подобные действия — отражение военно-морской доктрины и текущей политики. Они не могут быть отсебятиной. Ни один командир военного корабля в мире не возьмет на себя ответственность за создание подобной ситуации без прямой команды сверху.

СПРАВКА «НОВОЙ»:

Вот как описывает юридическую сторону вопроса Александр Рейнгольдович Кацер, флагманский штурман дивизии, один из самых авторитетных ветеранов флота по части морского права (ему в свое время было поручено снимать с мели знаменитый «Шведский комсомолец»): «Применение оружия оговаривается только в правилах, созданных государствами для своих территориальных вод. В международном морском праве его нет. Но оно требует от судна, получившего предупредительные сигналы любого вида, связаться с погранслужбой на международной частоте. Британский эсминец шел по своему боевому заданию — маршрут перехода. Точки прохода он получил из своего foreign office. Это боевая служба, и идет он по распоряжению, подписанному для корабля такого ранга не менее чем главкомом ВМС Великобритании. И министр иностранных дел Великобритании должен знать об этом однозначно. Командир корабля при этом прекрасно понимает, что если не выполнит команду, после предупредительных сигналов его могут утопить».

Все проходы военных кораблей НАТО в водах Крыма и других местах заранее планируются с участием МИД соответствующих государств. Точно также выдворение HMS Defender проходило с использованием того же самого типа боевых самолетов, оснащенных комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины». Однако предупредительная стрельба в ходе этого противостояния воли верховного главнокомандования РФ и Великобритании была открыта впервые. Даже в апреле 2014 года, когда такой же российский самолет вырубил радар приближавшемуся к Крыму эсминцу ВМС США «Дональд Кук» и 12 раз (оцените непримиримую решительность российских флотоводцев) имитировал заход в ракетную атаку на него, до реальной стрельбы не дошло.

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт у здания Министерства иностранных дел РФ, куда она был вызвана из-за инцидента с эсминцем. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Очевидно, что военно-морское противостояние в российских акваториях идет по нарастающей с 2014 года.

И в ближайшее время США и Великобритания не откажутся от возможности как продемонстрировать правительству Путина свое превосходство у его берегов, так и утвердить право ходить там, где считают необходимым.

В лондонском еженедельнике Spectator эта политика отражена так: «Есть вероятность, что его задачей было проверить готовность РФ защищать оккупированную береговую линию… ВМФ нужно понять, насколько далеко РФ готова зайти во время его операций у берегов Сирии. Британия не хочет, чтобы кто-то видел, что она отступает».

Очевидно, что пока принадлежность Крыма является важнейшим международным фактором, НАТО продолжит такие действия и надеяться на лучшее российскому руководству не приходится. В целом это консенсус английской и американской прессы на 24 июня. Бен Ходжес, бывший командующий силами НАТО в Европе, действия английских моряков также одобрил. Но, возможно, главный персонаж, ради которого HMS Defender и шел под бомбежку, остался в тени.

Ровно в ту минуту, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу поднялся на трибуну Московской международной конференции по безопасности, открыл свою папку и поздоровался с десятками высокопоставленных зарубежных военных (приглашено 119 министров обороны), командир британского эсминца отдал приказ и двинулся на «мирный проход через украинские воды». Не стоит исключать, что стрельба была открыта именно потому, что наши военные весьма эмоционально связали эти события. Посмотрите на карту, посчитайте время и среднюю скорость — все сходится. И все гости традиционного мероприятия, собирающего союзников и партнеров РФ со всего мира, это поняли.

Валерий Ширяев

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