В Китае представлен самый большой в мире электросамосвал

Как пояснили эксперты, это был пример китайской гигантомании в чистом виде. Самая старая в мире империя, естественно, должна была представить тому самому миру самый большой в мире электромобиль.

Представьте себе «БелАЗ», умножьте его на десять. Это, конечно, преувеличение, но все-таки… Китайцы создали самосвал на аккумуляторе, который берет на борт 120 тонн. При этом заряда аккумулятора должно хватать на весь восьмичасовой рабочий день.

По заявлению разработчика, эксплуатация каждого такого самосвала позволит сократить выбросы в атмосферу 1500 тонн углекислого газа. Впрочем, конечный показатель будет зависеть еде и от того, как будет произведен и утилизирован сам аккумулятор, а также, откуда возьмется электричество для зарядки.