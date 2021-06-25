 

В смартфонах Xiaomi Mi 11 появилась проблема с экраном

25.06.2021, 21:02, Новости дня
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По словам инсайдеров, компания Xiaomi столкнулась с проблемой, природа которого пока неизвестна. Речь идет о сбоях в работе экранов новейших смартфонов.

Как стало известно, в ряде устройств возникли проблемы с сенсорным откликом на дисплеях, относящихся к линейке Reddit.

Все дело в том, что проблема на одних смартфонах возникает, а на других – нет. При этом пока не выявлено никаких недостатках в производстве самих гаджетов. Не исключено, что дело в программном обеспечении или попадании на устройства какого-то стороннего софта. Однако специалисты утверждают, что даже сброс до заводских настроек, который проходит в штатном режиме, ничего не решает. Загадка! Нам остается только надеяться, что проблема будет-таки решена в ближайшее время.



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