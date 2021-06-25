 

Мнение: Последняя Шоколадница!!

25.06.2021, 20:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Я сегодня на денек завернул в Москву – помыться, постираться; завтра уже опять в дорогу. И вдруг пришла идея воспользоваться случаем – да и завернуть в любимую Шоколадницу на Китай-городе. Напоследок! А то ведь с понедельника и меня в Москве не будет, и в захваченном городе ковидобесы введут наведут свои порядки по части посещения заведений общепита – то есть невакцинированным писателям типа меня ходу в эти элитарные заведения больше не будет.

Так что сегодня – последний шанс, можно сказать. Как бы то ни было – проведем эксперимент: жду вас сегодня с 18 до 20 ч в “Шоколаднице” на Китай-городе, готовый подписать и вручить вам свою книгу “Страна утраченной эмпатии” – с автографом автора! Адрес – угол Маросейки и Лубянского проезда, в десяти шагах от входа в м.Китайгород, напротив Политехнического!

Ну а если вы не в Москве, а, не дай бог, в провинции или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected] Велкам!

Итак – СЕГОДНЯ, В ПЯТНИЦУ (!), с 18 до 20 ч, в “Шоколаднице” на углу Лубянского проезда и Маросейки. Телефон для связи – +7985-741-0098. До встречи!

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.06 / Мнение: “Лучшие люди России” становятся токсичными даже для “своих”

21.05 / Осторожность при знакомстве не помешает: как по цвету глаз узнать о любовном темпераменте мужчины

20.06 / Мнение: Рост фигуры в поле

15.12 / Названа доля употребляющих алкоголь россиян

18.10 / В Калмыкии берег старейшего водохранилища усыпало мертвой рыбой

24.06 / За российским поэтом Дмитрием Быковым охотились отравители Навального 

08.08 / Факультету журналистики МГУ присвоили имя Маргариты Симоньян

02.05 / В Казахстане выпустили цветной насвай для посыпки куличей

14.04 / Анастасия Волочкова поставила 20 билетов на свой концерт на скорый развод Собчак и Богомолова

20.01 / Невролог назвал самые опасные виды головной боли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика