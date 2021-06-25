Мнение: Последняя Шоколадница!!

Я сегодня на денек завернул в Москву – помыться, постираться; завтра уже опять в дорогу. И вдруг пришла идея воспользоваться случаем – да и завернуть в любимую Шоколадницу на Китай-городе. Напоследок! А то ведь с понедельника и меня в Москве не будет, и в захваченном городе ковидобесы введут наведут свои порядки по части посещения заведений общепита – то есть невакцинированным писателям типа меня ходу в эти элитарные заведения больше не будет.

Так что сегодня – последний шанс, можно сказать. Как бы то ни было – проведем эксперимент: жду вас сегодня с 18 до 20 ч в “Шоколаднице” на Китай-городе, готовый подписать и вручить вам свою книгу “Страна утраченной эмпатии” – с автографом автора! Адрес – угол Маросейки и Лубянского проезда, в десяти шагах от входа в м.Китайгород, напротив Политехнического!

Ну а если вы не в Москве, а, не дай бог, в провинции или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected] Велкам!

Итак – СЕГОДНЯ, В ПЯТНИЦУ (!), с 18 до 20 ч, в “Шоколаднице” на углу Лубянского проезда и Маросейки. Телефон для связи – +7985-741-0098. До встречи!