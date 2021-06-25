Евгений Сатановский предупредил британцев о последствиях новых провокаций у берегов Крыма

Евгений Сатановский предупредил британцев о недопустимости новых провокаций у берегов Крыма. Политаналитик напомнил о судьбе потопленных кораблей Соединенного королевства в 19 веке в период Крымской войны.

Появление британского эсминца у берегов Крыма вызвало ответные меры со стороны военнослужащих Российской Федерации. Корабль не изменил направления даже после предупредительных выстрелов, и только после сбрасывания бомб самолетом Су-24М по курсу следования HMS Defender, его экипаж был вынужден ретироваться. Однако и сейчас в мировых политических кругах и СМИ продолжается обсуждение произошедшего. Высказался относительно проблемы и российский политолог Евгений Сатановский. В своем обращении к британцам он в жесткой форме описал вероятные последствия для военнослужащих королевского флота, если такие выходки с их стороны не прекратятся.

Сатановский считает маневры, на которые пошел экипаж судна Defender, самыми рискованными за последнее время. Ранее ни один корабль Соединенного королевства не нарушал границ территориальных вод России. Необдуманный демарш, который продемонстрировали британцы, подвергает опасности все мировое сообщество, напомнил политолог. В случае с повторением подобной ошибки Лондону не помогут даже США, власти которых сейчас всячески оправдывают действия Британии.

Евгений Сатановский привел в пример Крымскую войну 1853-1856 годов, после которой и сейчас, спустя более 150 лет, в указанном регионе остаются остовы британских судов. Если королевский флот снова захочет повторить свою провокацию, он рискует повторить судьбу своих соотечественников, пойдя на корм рыбам. При этом российский политэксперт подчеркнул, что в такой ситуации ему будет искренне жаль моряков, подневольных людей, которых правительство попросту сделает легкой мишенью и жертвой в своей игре.

Источник: polit.info