 

Диетолог Майкл Мосли рассказал, как предотвратить голод при похудении

25.06.2021, 20:52, Разное
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Похудение означает прием пищи при дефиците калорий, что влечет за собой острое желание поесть. Диетолог Майкл Мосли пояснил о “лучшем способе” предотвращения голода при соблюдении одной конкретной диеты.
Диета может стать большим и тяжелым испытанием для некоторых людей, поэтому для достижения желаемого результата требуется много месяцев. При дефиците калорий организм вынужден сжигать жир, что приводит к потере веса. Тем не менее, употребление меньшего количества калорий, чем требуется, может вызвать чувство голода. Доктор Майкл Мосли регулярно делится своими советами по питанию в Интернете и телешоу. Он популяризировал план прерывистого голодания 5:2, при котором стройные люди съедают около 25 процентов рекомендованной потребности в калориях два запланированных дня в неделю, а затем едят нормально в течение остальных пяти дней.

Существуют также другие формы прерывистого голодания, включая метод “16:8” и голодание через день. При соблюдении диеты худеющие могут чувствовать голод, но доктор Мосли советует держать поблизости здоровые закуски. В качестве таких закусок можно использовать орехи, бананы. По словам диетолога, лучшим способом предотвратить голод при прерывистом голодании является использование чего-то вроде заменяющего еду коктейля.

Чувство голода возникает у тех, кто желает похудеть, потому что они употребляли продукт с высоким содержанием сахара или углеводов. Это приводит к резкому повышению глюкозы в крови, а потом к падению уровня сахара, что провоцирует голод. В случае потребления продуктов, содержащих большое количество клетчатки и других питательных веществ, голод не будет тревожить во время диеты.

В дневном рационе должно быть около 50-70 г белка, отметил Майкл Мосли. Его можно получить, потребляя мясо, рыбу, бобовые, а также протеиновые коктейли. Белковые продукты позволяют быстро насытиться. Доктор рекомендует пить больше воды, делать полезные перекусы, а также исключить из рациона всю “неправильную” пищу: чипсы, бургеры, газированные напитки, колбасные и кондитерские изделия.

Источник: www.express.co.uk



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