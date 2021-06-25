Окружной админсуд Киева “оставил без движения” иск рэпера Morgenshtern к СБУ

“При рассмотрении вопроса открытия производства по указанному иску суд установил, что исковое заявление подано без соблюдения требований, установленных статьями 160 и 161 Кодекса административного судопроизводства Украины”, – объяснили в ОАСК.

Из-за этого суд “оставил без движения” иск рэпера и установил срок, чтобы устранить недостатки, говорится в ответе на запрос.

Контекст:

СБУ 22 апреля 2021 года направила в Минкульт письмо, в соответствии с которым 28 апреля Morgenshtern был включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ отмечали, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости.

У исполнителя летом этого года были запланированы концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. Однако 20 апреля, за два дня до отправки СБУ письма в Минкульт, Morgenshtern заявлял об их отмене. “Особенно после истории с Одессой… Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать”, – сказал рэпер.

17 июня стало известно, что Валеев подал иск в Окружной админсуд Киева, в котором в котором обжаловал решение Службы безопасности Украины о включении его в список лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности Украины. Morgenshtern, в частности, просит ОАСК истребовать у СБУ постановление о запрете ему на въезд в Украину. СБУ заявила о готовности отстаивать свою позицию в суде.

Morgenshtern во время выступления в Одессе 4 декабря 2019 года назвал “…баной показухой” объявление траура в Украине после пожара в здании на улице Троицкой, 25 в Одессе. В результате пожара погибло 16 человек, 31 пострадал.

В интервью блогеру Юрию Дудю в 2020 году Morgenshtern называл президента РФ Владимира Путина “красавчиком”. “Путин – красавчик не потому, что он сделал что-то для страны крутое или что суперправит отлично. Просто круто, мощный мужик – и все. Прикинь, ты Путин, тебя знает весь мир. Круто, молодец. Прошел жизнь – какой следующий уровень? Респект. Это не про какие-то политические действия, а просто человек”, – заявлял он.

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