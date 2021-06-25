 

Зеленский: “Велике крадівництво” звучит обидно

25.06.2021, 20:50, Новости дня
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Об этом Зеленский заявил в интервью каналу “1+1”, отвечая на вопрос, не жалеет ли он о запуске проекта во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и реагируя на реплику ведущей о том, что “Большое строительство” называют “великим крадівництвом”. 

“Большое строительство” – реально крутая реформа в Украине, которая сработала. Не очень много реформ сработало. “Большое строительство” дало 200 тыс. рабочих мест. После первой, в течение второй волны COVID украинцы потеряли где-то 350–400 тыс. рабочих мест, а “Большое строительство” вернуло 200 тыс.”, – сказал он. 

Зеленский высказал мнение, что одной из главных реформ любой страны является реформа инфраструктуры.

“Я считаю, что достаточно обидно звучит “велике крадівництво”. Каждый человек имеет право говорить, но за словами должны быть доказательства. Я считаю это очень крутой реформой, которой пользуются абсолютно все украинцы. Не все видят, потому что “Большого строительства” нет в городах, потому что нет этих дорог на балансе “Укравтодора”, но за городами все видят результат. Поэтому обидно звучит “велике крадівництво”. Тем не менее если будут какие-либо доказательства – пожалуйста”, – добавил президент Украины.

Контекст:

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

По информации координатора программы “Большое строительство” Юрия Голика, в 2020 году на местные дороги областные государственные администрации получили 22,172 млрд грн. Это на 51% больше, чем они получали в 2019 году. Неиспользованный остаток на начало 2021-го составил 1,389 млрд грн – 6,2% от всего объема выделенных средств.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова говорила, что есть уголовные производства, связанные с “Большим строительством”. По ее словам, ими занимаются “абсолютно разные органы досудебного расследования, начиная от НАБУ и заканчивая СБУ”. 

Ответственные за дорожное хозяйство ведомства озвучивали разные суммы, которые планировалось потратить на дороги в 2020 году, но по данным “Экономической правды”, всего в 2020 году на дороги направили 121,8 млрд грн, и это рекордная сумма за годы независимости.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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