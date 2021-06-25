 

Специалисты назвали причину массового отравления в ресторанах Харькова. Всего пострадало 90 человек

25.06.2021, 20:50, Новости дня
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Специалисты полагают, что вероятным источником вспышки кишечной инфекции стал больной работник. Всего пострадало 90 человек, в том числе 19 несовершеннолетних. Госпитализировали 86 человек, по состоянию на 24 июня в больницах оставалось 43 больных.

По результатам исследований, в организмах 42 больных нашли бактерии рода сальмонеллы. Окончательные диагнозы уточняют.

Два ресторана временно закрыли. Одному из них прислали требование уничтожить, отозвать или изъять из обращения пищевые продукты, несущие угрозу здоровью и жизни человека. Во время проверки на кухне обнаружили нарушения гигиенических требований к сырью и готовым пищевым продуктам, в частности:

совместное хранение сырья и готовых пищевых продуктов;

нарушение уровня температуры и влажности при хранении (отсутствие гигрометров, термометров, психрометров и их поверки);

отсутствие маркировки на мешках с сырьем (рис) и невозможность определения сроков годности;

столы и технологическое оборудование требуют мытья и дезинфекции.

Владельцы ресторанов “Якитория” и “Мафия” помогают лечить пострадавших посетителей. Их представители сообщили hromadske о закупке необходимых лекарств и вспомогательных вещей на 150 тыс. грн. О помощи их просил Харьковский городской совет. В ресторанах уверяют, что ведут с больными “постоянную коммуникацию и интересуются их самочувствием”.

Контекст:

В Харькове 17 июня с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек. Позднее число пострадавших возросло, по данным Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней, до 85, 22 июня некоторые из них уже готовились к выписке. По состоянию на 23 июня зарегистрировали 89 случаев заболевания, в том числе 19 – среди детей. 

Как сообщили в горсовете, отравившиеся перед этим ели суши в ресторанах “Мафия” и “Якитория”. 

По факту массового отравления полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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