Специалисты назвали причину массового отравления в ресторанах Харькова. Всего пострадало 90 человек
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Специалисты полагают, что вероятным источником вспышки кишечной инфекции стал больной работник. Всего пострадало 90 человек, в том числе 19 несовершеннолетних. Госпитализировали 86 человек, по состоянию на 24 июня в больницах оставалось 43 больных.
По результатам исследований, в организмах 42 больных нашли бактерии рода сальмонеллы. Окончательные диагнозы уточняют.
Два ресторана временно закрыли. Одному из них прислали требование уничтожить, отозвать или изъять из обращения пищевые продукты, несущие угрозу здоровью и жизни человека. Во время проверки на кухне обнаружили нарушения гигиенических требований к сырью и готовым пищевым продуктам, в частности:
совместное хранение сырья и готовых пищевых продуктов;
нарушение уровня температуры и влажности при хранении (отсутствие гигрометров, термометров, психрометров и их поверки);
отсутствие маркировки на мешках с сырьем (рис) и невозможность определения сроков годности;
столы и технологическое оборудование требуют мытья и дезинфекции.
Владельцы ресторанов “Якитория” и “Мафия” помогают лечить пострадавших посетителей. Их представители сообщили hromadske о закупке необходимых лекарств и вспомогательных вещей на 150 тыс. грн. О помощи их просил Харьковский городской совет. В ресторанах уверяют, что ведут с больными “постоянную коммуникацию и интересуются их самочувствием”.
Контекст:
В Харькове 17 июня с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек. Позднее число пострадавших возросло, по данным Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней, до 85, 22 июня некоторые из них уже готовились к выписке. По состоянию на 23 июня зарегистрировали 89 случаев заболевания, в том числе 19 – среди детей.
Как сообщили в горсовете, отравившиеся перед этим ели суши в ресторанах “Мафия” и “Якитория”.
По факту массового отравления полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы.
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