Концерт Басты в Киеве. Перед клубом, где выступает рэпер, бросили дымовую шашку, активисты жгут файеры. Видео

Телеканал ведет трансляцию с улицы у Stereo Plaza. Концерт должен был начаться в 20.00, но очереди на вход стоят до сих пор.

Протестующие пришли с плакатами “Баста поддержал оккупацию Крыма”, “Баста финансирует российскую армию”, “Баста – путинская шестерка”. Примерно в 19.50 на клумбу перед Stereo Plaza бросили дымовую шашку, активисты кричали: “Басту геть!”

Видео опубликовал в Facebook журналист Ян Доброносов.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/videos/5937102119640691/

Журналистка hromadske спрашивала людей, которые пришли послушать Басту, знают ли они, что музыкант незаконно посещал оккупированный Россией Крым и ему был запрещен въезд в Украину.

Большинство из них говорили, что искусство “вне политики”, многие отказывались от комментариев. Некоторые заявляли, что музыку и политику “нужно разделять”. Были и такие, кто заявлял, что не знает о поездках Басты в Крым. Но услышанное от корреспондента не заставило их отказаться от посещения концерта.

https://www.facebook.com/hromadskeua/videos/2903369929950857/

После 20.30 в районе очереди зажгли файеры, сказала корреспондент hromadske, Telegram-канал PavlovskyNews утверждает, что в толпу желающих послушать Басту бросали дымовые шашки.

Контекст:

15 января 2018 года Министерство культуры внесло Басту в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. В ноябре суд признал законным запрет Басте въезжать в Украину.

В сентябре 2020 года Минкульт сообщил, что исключил Басту из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, так как истек срок запрета. В обновленном 23 июня 2021 года списке на сайте министерства Вакуленко нет.

23 июня в СБУ заявили, что отправила в Министерство культуры ходатайство о добавлении Басты список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, но в Минкульте заявили, что такое обращение ведомство не получало.

По данным концертных афиш, 26 июня в Киеве должен состояться еще концерт российского исполнителя. 27-го и 28 июня у Басты запланированы выступления в Одессе (ожидается, что 28 июня он выступит под другим сценическим именем – Ноггано).

Рэпер Баста находится в базе данных центра “Миротворец” из-за неоднократного незаконного пересечения государственной границы Украины и отрицания российской агрессии. Отмечается, что он гастролировал в оккупированном Россией Крыму.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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