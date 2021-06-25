Жительница Омска случайно выбросила набитую деньгами подушку

В Омске девушка выбросила подушку, в которой было 800 тыс. рублей, ее семья копила деньги на покупку земельного участка. Подушку обнаружили на мусоросортировочном заводе, когда из нее посыпались купюры.

Уточняется, что девушка затеяла уборку в доме и выбросила подушку. Сначала подушка с 800 тыс. рублями несколько дней простояла возле подъезда, а потом дворник отнес ее на мусорную площадку, передает Омск-Информ.

Когда выяснилось, что из дома пропала подушка, а вместе с ней и 800 тыс. рублей, семья обратилась к регоператору ООО «Магнит». По системе спутникового слежения логисты мусорного оператора определили, что машина с мусором еще в пути и движется на Кировский мусоросортировочный завод. Информация о подушке с деньгами в мусоровозе была передана заводской охране и старшему смены. Пока супруги добирались до завода, рабочие определили место для выгрузки спецтехники.

Мусоровоз и семейная пара прибыли на завод практически одновременно, с первой же партией отходов из бункера машины выпала подушка. Оказалось, что под прессом обивка на подушке надорвалась, и, когда ее взяли в руки, из подушки посыпались пятитысячные купюры.

Напомним, что в прошлом году житель Нижнего Новгорода выбросил пакет с крупной суммой денег, перепутав его с мусором, однако потерю помогли отыскать, информирует пресс-служба правительства Нижегородской области.