 

В Риме задержали размахивавшего ножом у площади Святого Петра мужчину

25.06.2021, 20:48, Новости дня
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Итальянская полиция задержала в Риме мужчину, который размахивал ножом и пугал прохожих в районе площади Святого Петра, информирует портал RomaToday.

46-летний француз приставал к посетителям ресторанов в районе Борго, прилегающему к Ватикану, плевался в них и приставил нож к лицу женщины, передает сообщение РИА «Новости». Отмечается, что мужчина проявлял признаки психической нестабильности, говорил: «Я вас всех убью».

После задержания полиция обнаружила в рюкзаке мужчины восемь ножей, Мужчина, как информирует издание, направлялся к главной ватиканской базилике. После ареста его передали врачам на предмет медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в немецком Вюрцбурге неизвестный с ножом атаковал прохожих. Несколько людей получили ножевые ранения, трое погибли.



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