Аксенов рассказал, когда можно будет купаться в Ялте

Купаться в Черном море, отдыхая на пляжах в центре Ялты, нельзя будет еще как минимум неделю, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в понедельник начнут брать пробы воды в Черном море.

«Начинаем забор проб с Фороса, Гурзуфа. В центре Ялты самая тяжелая ситуация. Боюсь, что еще с неделю как минимум в бухте нельзя будет купаться», – цитирует РИА «Новости» Аксенова.

Ранее сообщалось, что минздрав РФ направил в Крым для проведения мониторинга эпидситуации бригаду специалистов, в том числе инфекционистов и эпидемиологов, также из резерва доставят партии иммунобиологических препаратов для профилактики гепатита А.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб, без вести пропавшей числится одна женщина. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей.