 

Москвичам пообещали град и потопы после аномальной жары

25.06.2021, 20:40, Разное
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Погода в столичном регионе России существенно изменится с понедельника. Об этом сообщили представители Минприроды со ссылкой на данные Росгидромета.

По прогнозам синоптиков, 28 июня в Москве начнутся сильные дожди с грозами и градом. При этом осадки будут настолько обильными, что вызовут подтопления нижних. А температура воздуха изменится не столь значительно: в Москве и Подмосковье будет немного прохладнее, но показатели все равно будут выше климатической нормы, сообщает телеканал “Царьград”.



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