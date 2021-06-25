 

Какие лекарства нельзя принимать летом: мнение врачей

25.06.2021, 20:40, Разное
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Некоторые лекарства могут вызвать сильные солнечные ожоги при употреблении в жаркие ясные дни. Об этом рассказали терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус.

По словам врачей, ожогами чреваты антибиотики из группы фторхинолонов, тетрациклинов, а также мочегонные препараты, к примеру – фуросемид. Помимо них не следует принимать известные обезболивающие – ибупрофен и кетопрофен. Тем, кто регулярно принимает эти средства, Малышева и Продеус советуют носить закрытую одежду и использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 50, сообщает “Радио 1”.



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