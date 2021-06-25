Какие лекарства нельзя принимать летом: мнение врачей

Некоторые лекарства могут вызвать сильные солнечные ожоги при употреблении в жаркие ясные дни. Об этом рассказали терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус.

По словам врачей, ожогами чреваты антибиотики из группы фторхинолонов, тетрациклинов, а также мочегонные препараты, к примеру – фуросемид. Помимо них не следует принимать известные обезболивающие – ибупрофен и кетопрофен. Тем, кто регулярно принимает эти средства, Малышева и Продеус советуют носить закрытую одежду и использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 50, сообщает “Радио 1”.