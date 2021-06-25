Мнение: Учения в Восточном Средиземноморье

Видео совместных учений ВМФ и ВКС РФ в Восточном Средиземноморье и над территорией Сирии. В рамках подготовки к учениям на авиабазу Хмеймим были переброшены в том числе истребители МиГ-31, которые ранее там не отмечались. Также отметились бомбардировщики Ту-22М3.

PS. Относительно "Дефендера" МО РФ сегодня заявило, что история с провокационной попыткой британского эсминца зайти в российские воды "останется ароматным пятном на репутации британского флота", а сам эсминец для российских противокорабельных комплексов представляет собой всего-лишь "жирную цель".

Джонсон уже начал петлять на тему того, кто именно отдавал приказ на тему осуществления провокации, кивая на министра обороны.

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