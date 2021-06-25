Мнение: Крайняя бедность, налог на богатство и роботы-пограничники

1. Согласно данным МВФ, в России практически нет экстремальной бедности и нищеты. Мы входим в дюжину стран мира с наименьшей долей населения, зарабатывающего в среднем менее 1,90 доллара в день (137 рублей по текущему курсу). Вот что пишет блогер на Дзене:

https://zen.yandex.ru/media/id/5ff75d03bb14d54ffbf96891/est-pravda-est-loj-est-chudoviscnaia-loj-est-statistika-nu-a-est-voobsce-zapredelnye-sposoby-manipuliacii-60af099479cf6e2e95da8ff4

…посмотрим другую картинку, от МВФ. Для начала напомню что эта структура не сильно лояльна к России, к нашим властям:

Кроме каких то маленьких точек зеленеет огромный такой массив, а имя ему Российская Федерация. У нас НОЛЬ целых НОЛЬ десятых крайне бедных, нищих. В Китае, который с помпой объявил о победе над бедностью (более 30 тыс рублей в год планка), в «социалистической» Швеции, благословенных США есть крайне нищее население, а у нас НОЛЬ. В России нищенствуют те, для кого это сознательный выбор, для кого теплоканал и попрошайничество лучше работы дворником, а в большинстве даже самых вроде развитых стран мира крайне бедные, нищие в наличии.

Я не говорю что в России нет бедных, нуждающихся людей, не пишу о пенсионерах, которые шикуют на свои так-то в основном скромные пенсии, про не большие зарплаты бюджетников тоже… Я о том что критично бедных, голодающих у нас нет.

2. Генсек ООН призвал ввести «налог на богатство». Цитирую:

https://www.gazeta.ru/business/news/2021/06/24/n_16150328.shtml

«Я повторно призываю правительства рассмотреть возможность введения налога солидарности или налога на богатство на состояние этих людей, а также тех, кто получил выгоду от пандемии, чтобы финансировать социально-экономическое восстановление», — заявил Гутерриш.

Собственно, от бывшего генсека Социалистической партии Португалии, экс-председателя Социалистического интернационала и бывшего верховного комиссара ООН по делам беженцев я иных призывов и не ждал. Юмор тут только в цинизме, с которым товарищ Гутерриш говорит про «социально-экономическое восстановление».

Богатые потому и стали богатыми, что умеют делать из маленьких капиталов большие. Если начать наказывать богатых за то, что они хорошо зарабатывают, про экономический рост придётся забыть, так как товарищи типа Гутерриша хорошо справляются только с растратой чужих денег.

3. Тем временем границу между Южной Кореей и КНДР будут охранять роботы:

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11648797

Угадайте, не проходя по ссылке, какой из режимов первым внедрил это технологическое новшество: отсталые мракобесы капиталисты или прогрессивные, любящие науку коммунисты?