Анклет – самый модный аксессуар лета: как выбрать эффектную модель и стильно носить трендовые браслеты для ног

Заметили, как часто в ювелирных и модных каталогах начал мелькать новый аксессуар? Хотя, браслеты на ногу, а точнее анклеты, нельзя назвать “новыми”. Для многих это украшение стало неким напоминанием лихих 90-х – эпохе, когда смешивались разные культуры, течения и тренды. Как говорится, мода циклична. Не удивительно, что дизайнеры решили вернуть в тренды забытые за 20 лет аксессуары и сделать их must-have каждой девушки.

История анклетов

Первые украшения, которые носились на щиколотке, были найдены археологами на территории старейшей цивилизации Ближнего Востока – Месопотамии. Ученые утверждают, что носили их в Персии и Египте. Богатые могли себе позволить анклеты из золота и драгоценных камней, а вот бедняки довольствовались украшениями из ракушек, кожи и дерева.

Огромной популярностью изделия пользовались в жарких странах, где красавицы могли позволить себе оголить щиколотки и продемонстрировать окружающим свой утонченный вкус.

В древние времена анклеты указывали на статус дамы, точно так же, как современные кольца с бриллиантами. Конечно же, самой большой популярностью эти украшения пользовались в Древней Индии. Среди местных танцовщиц широкое распространение получил пайял – гибкий браслет, украшенный колокольчиками. Во время танца он издавал приятный и нежный звон.

На какой ноге носить

Абсолютно неважно! Ведь мы живем в эпоху размытия культурных границ и полного смешения стилей. Как и обручальное кольцо, анклеты когда-то преподносились в качестве свадебного подарка и считались символом настоящей любви и залогом крепкого брака.

На левой ноге браслет носили невесты и замужние дамы, а на правой – только девушки легкого поведения. Сейчас этого, конечно, уже нет.

Разновидности

Как и в древние времена, золотые браслеты да еще и с драгоценными вставками считаются символом достатка. Сегодня такие украшения представлены в виде тонкой цепочки, обвивающей ногу в несколько рядов.

Серебряные анклеты больше подойдут под стиль casual, добавив образу маленькую нотку бохо-шика.

Браслеты из крупных бусин идеальны в создании этнического аутфита. Носить их рекомендуется с пляжными шлепанцами или сандалиями.

Пайял – индийский браслет с тонкой цепочкой, соединенной с кольцом, которое надевают на палец ноги. Такие украшения актуальны для прогулок босиком, так как визуально создают вид сандалий только без подошвы.

Анклеты с шармами популярными стали относительно недавно и в тренд их вывел бренд Pandora. Что будет на вашем браслете, решать вам, ведь шармы съемные и продаются отдельно.

И еще немного о правилах

Обычный анклет без вставок с тонкой цепочкой допустимо надевать даже в офис. Хотите добавить уникальности? Выберете украшение с жемчужными вставками или со светлыми и темными камнями. Но помните, что анклеты не должны привлекать к себе внимание. В этом случае работает правило: чем скромнее анклет, тем лучше.

Морскую тематику отложите для посещения пляжей, а вот для вечернего мероприятия смело выбирайте яркие и красивые по дизайну украшения. Это могут быть браслеты с шармами, жемчугом, крупными бусинами и драгоценными камнями.