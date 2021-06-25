Модные блогеры без ума от этих вещей: самые популярные предметы гардероба лета 2021

Летний сезон в самом разгаре, и представление о том, что в тренде, а что нужно убрать в дальний ящик, у нас уже сложилось. К слову, о том, что сегодня в моде, большинство, как правило, узнает из социальных сетей и улиц модных городов.

Мы решили рассказать вам о 6 предметах гардероба, находящихся на пике своей популярности. Их чаще всего можно встретить на стрит-стайл фотографиях и в ленте “Инстаграма”.

Первая тройка

Простой наряд, который идеально подойдет для жарких летних дней. Рекомендуем выбирать легкие ткани, позволяющие коже дышать.

Брюки с принтом определенно добавят яркости любому образу. Чтобы не отвлекать внимание, составляйте луки с нейтральным верхом. Так ваш низ станет главным акцентом летнего ансамбля.

Комплекты с шортами не собираются покидать тренды. Практически большую часть прошлой весны и лета мы провели в стенах собственного дома. Самоизоляция не прошла мимо моды и существенно сказалась на стиле. Поэтому удобные, повседневные и по-домашнему уютные комплекты с шортами должны поселиться в гардеробе каждой девушки.

Вторая тройка трендов

Какое же лето без ярких цветов! Не удивительно, что в жаркий сезон дамы предпочитают цветные вещи. Коллекции модных дизайнеров вновь вернули розовый во всех его проявлениях. Не бойтесь и экспериментируйте – от кислотных цветов до воздушных зефирных оттенков.

Платья и блузки с оголенными плечами всегда были и надолго останутся в тренде. Такие модели придают образу женственность и настраивают на романтику, не так ли?

Для первого свидания можно выбрать легкое платье с запахом. Такой же вариант наряда подойдет для рабочего дня в офисе. Элегантно и красиво!

Юбки – то, без чего не обходится ни один летний сезон. И пусть вас не пугает модная нынче длина миди. Ведь главное в выборе наряда – это легкие воздухопроницаемые ткани.

Носите такие юбки с чем угодно: с футболками, майками или кроп-топами. А в завершении образа наденьте удобные эспадрильи (можно и кеды) и вперед, покорять мир!