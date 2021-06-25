Одежда Dior от Трэвиса Скотта, баскетбольные мячи от Tiffany & Co: дайджест fashion-новостей недели

Dior

Пока одни обсуждают воссоединение Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта, сам рэпер предпочитает предоставлять для обсуждения иные инфоповоды. Так, он стал первым музыкантом, который работал над полноценной сезонной коллекцией одежды Dior. Для коллаборации его пригласил сам креативный директор Дома Ким Джонс, плоды их труда можно оценить уже 25 июня.

Bvlgari

Коллекция Fiorever вдохновлена столицей Италии, в своем названии она сочетает слова “навсегда” и “fiore”, по-итальянски “цветок”. Парюра из белого золота и бриллиантов включает два украшения-трансформера. Изящное колье с бриллиантовым паве свыше 6 карат украшено миниатюрной застежкой в форме цветка, при этом подвеску с сердцевиной из круглого бриллианта можно легко превратить в сверкающую брошь. В коллекцию также вошли женственные серьги из белого золота с однорядными бриллиантовыми каскадами и браслет из белого золота и бриллиантов.

TAG Heuer

За гранью возможного – негласный слоган новой кампании TAG Heuer. Ее герои – Кай Ленни, американский серфер и амбассадор TAG Heuer, Жюли Готье, чемпионка по фридайвингу, кинорежиссер и друг бренда и клифф-дайвер Робин Джордж.

За гранью возможного находится тот крайний момент времени, когда нет пути назад, когда вы на 100 процентов преданы делу и у вас нет другого выбора, кроме как полностью поверить в себя. За гранью возможного вы чувствуете, как силы природы взаимодействуют вокруг вас. После этого кажется, что ты побывал на Луне. Ты видишь вещи, которых раньше не замечал, – говорит Кай Ленни.

Pandora

Бренд представил новую летнюю коллекцию Moments, посвященную океану. Морские звезды с цветными кристаллами, бирюзовые черепашки с муранским стеклом, экзотические рыбы, покрытые цветной эмалью — дизайн отражает красоту и таинство подводного мира. В коллекции также представлены трендовые кольца и браслеты с ракушками, барочный жемчуг, подвески-символы путешествий и украшения, разработанные совместно с музой Pandora — Милли Бобби Браун.

Hublot

Big Bang One Click Marc Ferrero Ceramic Blue – это коллекционная лимитированная серия часов, на циферблате которых представлена работа французского художника Марка Ферреро, Lipstick. Синяя керамика, белая композитная смола и сталь создают контраст с ярко-красными губами, деталью картины. Модель отличает корпус диаметром 39 мм и 42 бриллианта, а также запатентованная система крепления One Click. Новинка выпущена ограниченной серией в 25 экземпляров и эксклюзивно продается в России в бутиках Mercury.

Tiffany & Co.

Ювелирная марка вышла за пределы своей сферы и представила особенные “украшения” для дома – или реальные атрибуты для занятий спортом. В капсульную коллекцию вошли баскетбольный и футбольный мячи Spalding, мяч для регби Gilbert, а также доски для скейтбординга. Все атрибуты выполнены в культовом цвете “тиффани” с логотипом Cat Street, но найти их можно лишь в одном месте – в поп-ап-магазине в торговом районе Cat Street в Токио.

Roxy и Shiseido

Бренд женской одежды Roxy совместно с косметической маркой Shiseido выпустили лимитированную пляжную линейку одежды и аксессуаров. Объединила их любовь к солнцу и активному образу жизни: в капсулу вошли солнцезащитные средства, купальники, платья, платки, очки, пляжные сумки и аксессуары. Впервые в коллекции Roxy появилась серия слитных и раздельных купальников размера plus size.

COS

В новом сезоне марка COS продолжает пропагандировать экологичность. Для создания летней линейки бренд использовал сырье, которое требует меньше воды и пестицидов для выращивания — например, лен и коноплю. Переработанные материалы используются при изготовлении каждой вещи. Относится это и к аксессуарам. Например, мужские сандалии частично изготовлены из переработанных водорослей и разработаны компанией Bloom™, которая заботится о сохранении окружающей среды.

Forsal

Обновить обувь можно не только приобретением новой, но и хорошим уходом. Для владельцев моделей черного цвета компания Forsal представила новинку – краску Solemate Ultra Black. Средство наносится всего за пару минут и восстанавливает насыщенный черный цвет материалов, скрывая царапины, потертости и другие дефекты. С ее помощью можно обновлять цвет нубука, замши, велюра, текстиля и кожаных элементов. Равномерно распределяться по любой поверхности с ей помогает удобный аппликатор.

DIANA ARNO

Оптимизм, легкость и радость, а также инновации и принципы устойчивости – этими чертами дизайнер Диана Арно старалась наполнить новую летнюю коллекцию. В линейку прибалтийского бренда вошли белый деним и легкие тренчи, мини-платья с оборками и костюмы пастельных тонов, широкие брюки, строгие костюмы карамельных оттенков, летние сарафаны и другие изделия.