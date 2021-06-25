Microsoft представила новую операционку Windows 11

Событие, о котором сообщали СМИ на протяжении последнего времени, наконец-то состоялось. Компания Microsoft официально представила новое поколение операционной системы Windows 11.

В недалеком будущем, как полагает разработчик, она полностью вытеснит и заменит ныне популярную Windows 10.

Презентация состоялась вчера во время официального онлайн-мероприятия. Напомним, что «десятку» сейчас используют более 1,3 млрд пользователей по всему миру. Они же станут «клиентами» одиннадцатой операционной системы. Также известно, что десятую часть своих доходов Microsoft получает от распространения Windows, которая является самым известным продуктом компании, созданной Биллом Гейтсом.