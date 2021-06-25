Смартфон iPhone 14 Max по цене 900 долларов может оказаться самым продаваемым

Несмотря на высокую стоимость, которая составит в базовом варианте 900 американских долларов, новый смартфон iPhone 14 Max может оказаться самым продаваемым на рынке, считают менеджеры компании-производителя.

Качественное оборудование сегодня ценится покупателями, говорят эксперты. Поэтому коммерческий успех нового гаджета можно считать гарантированным.

Даже если он не станет мировым лидером продаж, то точно войдет в топовый список, прогнозируют аналитики рынка электроники. Кстати, данный смартфон выйдет в двух вариантах: с экранами размером 6,1 и 6,7 дюйма. На цене это не очень-то отразится. Ведь разработчик берет деньги вовсе не за размер дисплея.