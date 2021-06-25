 

У женщины развился тяжелый сепсис спустя год после введения филлеров в ягодицы

25.06.2021, 19:56, Разное
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Редкий случай тяжелого заражения кожной инфекцией после процедуры увеличения ягодиц филлерами описали врачи из Ирландии. 29-летняя женщина обратилась в отделение неотложной помощи в Дублине с жалобами на сильную тошноту гнойный абсцесс в том месте, куда ей год назад ввели наполнители.

Медики диагностировали у пациентки целлюлит — острое разлитое гнойное воспаление подкожной жировой клетчатки, которое развивается из-за попадания микроорганизмов в поврежденные ткани. Это довольно опасное состояние, которое очень быстро распространяется и может вызвать поражение других участков тела. Анализы крови пациентки показали высокий уровень воспалительных маркеров.

Женщину госпитализировали и назначили курс антибиотиков, хирурги провели дренаж абсцесса. Пять дней спустя врачи удалили оба филлера вместе с некротической тканью, объем которой составлял 500 граммов. К этому моменту стало очевидно, что инфекция распространилась на кровоток и у пациентки развился сепсис — опасная для жизни системная воспалительная реакция. После введения антибиотиков состояние пациентки улучшилось, а спустя 18 дней ее выписали, назначив амбулаторное лечение.

Анализ пораженных тканей показал, что причиной тяжелого состояния пациентки стали болезнетворные микроорганизмы Staphylococcus lugdunensis и Pseudomonas orzihabitans. Очевидно, поверхность синтетического наполнителя создала благоприятные условия для размножения этих бактерий. Поврежденная инъекцией ткань создала крошечные «карманы», наполненные воздухом, которые усугубляли это состояние.

Врачи отметили, что такие осложнения после введения филлеров встречаются довольно редко, особенно спустя продолжительное время, но поскольку популярность этой процедуры возрастает, очевидно, медики будет сталкиваться с подобными случаями все чаще.



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