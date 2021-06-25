Диетолог Прунцева предупредила об опасности употребления мороженого

Врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала, чем может быть опасно употребление мороженого в жару. Когда на улице стоят высокие температуры, тяжело устоять перед данным лакомством. Основная проблема заключается в отсутствии меры потребления.

В неделю рекомендуется есть не более 100 граммов мороженного. Если делать это каждый день, то есть риск развития ЛОР-заболеваний. У человека может заболеть горло, будет нанесен вред связкам, обострятся хронические патологии.

Мороженое содержит очень много калорий, к тому же в его составе присутствуют жиры и сахар. Лакомство нельзя есть людям с сахарным диабетом второго типа и тем, кто имеет лишний вес, а также заболевания ЖКТ.

Когда у человека нет проблем весом, он регулярно занимается спортом, то на второй завтрак можно съесть стаканчик мороженого. Перед ночным сном делать это не рекомендуется. Огромное значение имеет время употребления лакомства и его количество.

Диетолог Прунцева советуют отдавать предпочтение мороженому с наименьшим количеством ингредиентов. Лучше избегать продукта с добавлением печенья, сиропа, сладкого варения.

На сегодняшний день в магазинах продается так называемое «правильное» мороженое. Сорбенты могут состоять из фруктов и ягод, они не нанесут вреда для здоровья. В составе продуктов не должно быть консервантов и добавок под маркировкой «Е».

Источник: rg.ru