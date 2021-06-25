 

Арбуз поможет спасти теплового удара

25.06.2021, 19:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики назвали продукт, который поможет спасти от теплового удара. Они порекомендовали употреблять в пищу арбуз.
Во многих российских регионах наступила аномальная жара. Градусники показывают 28-35 градусов по Цельсию. Высокие температуры могут наносить вред здоровью. Нередко люди получают тепловые удары.

В жаркие дни необходимо употреблять как можно больше воды. Арбуз на 90% состоит из жидкости, поэтому пополнится водный баланс, а обезвоживание не наступит. К тому же в организме восполнится кальций, фосфор, магний, натрий, которые не содержатся в обычной воде.

Для организма очень важны электролиты. Они способствуют улучшению обмена веществ, регулируют температуру тела, стабилизируют показатели кислотности. В жару лучше не злоупотреблять алкоголем, жирной пищей и сладостями.

Источник: doctorpiter.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.02 / Российские снайперы разработали уникальные приемы ведения огня по беспилотникам

06.05 / Эксперт рассказал о страхе Лукашенко перед ЕС

07.11 / Сторонники Трампа вышли на улицы США и обвиняют Байдена в воровстве

25.02 / Мнение: Почему москвичи переезжают в Севастополь

07.05 / Прощание со Сталиным

22.04 / “Надо бить тревогу”: Минкульт Украины закупил для школьников книги о гомосексуализме

22.10 / Лукашенко предложил отозвать инвалидность у участников «Марша людей с (не)ограниченными возможностями»

07.05 / Продлен срок подачи заявок в “Бессмертный полк онлайн”

30.12 / После скандала в Twitter Американская шахматная ассоциация разрешила смену пола короля во время игры

28.02 / Ученые: Нефть является возобновляемым ресурсом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика