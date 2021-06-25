Арбуз поможет спасти теплового удара

Медики назвали продукт, который поможет спасти от теплового удара. Они порекомендовали употреблять в пищу арбуз.

Во многих российских регионах наступила аномальная жара. Градусники показывают 28-35 градусов по Цельсию. Высокие температуры могут наносить вред здоровью. Нередко люди получают тепловые удары.

В жаркие дни необходимо употреблять как можно больше воды. Арбуз на 90% состоит из жидкости, поэтому пополнится водный баланс, а обезвоживание не наступит. К тому же в организме восполнится кальций, фосфор, магний, натрий, которые не содержатся в обычной воде.

Для организма очень важны электролиты. Они способствуют улучшению обмена веществ, регулируют температуру тела, стабилизируют показатели кислотности. В жару лучше не злоупотреблять алкоголем, жирной пищей и сладостями.

Источник: doctorpiter.ru