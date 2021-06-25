В свидетельстве о рождении дочери принца Гарри Лилибет ее мать указана без королевского титула

В документе указано, что он был оформлен 23 июня округом города Санта-Барбара (Калифорния). Издание обращает внимание, что в графе “мать” герцогиня Сассекская указана без королевского титула как Rachel Meghan Markle, а ее муж, принц Гарри записан как Его Королевское Высочество герцог Сассекский.

Ни представители пары, ни Букингемский дворец пока не комментировал отсутствие королевского титула жены принца Гарри в документе.

Контекст:

Лилибет (Лили) Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась 4 июня в больнице города Санта-Барбара (Калифорния). Она – второй ребенок принца Гарри и его жены Меган. У нее есть старший брат Арчи (2019).

Лилибет стала первым ребенком в истории британской королевской семьи, который родился в США, так как герцог и герцогиня Сассекские спустя полтора года после свадьбы, в январе 2020 года, отказались от королевских полномочий и покинули Великобританию. При этом королева Великобритании Елизавета II не стала лишать их титула.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния).

Вся королевская семья поздравила принца Гарри и его жену Меган с рождением дочери, несмотря на то, что весной этого года они дали несколько скандальных интервью, в которых описали свою версию жизни в Букингемском дворце.

Накануне рождения Лилибет королевские эксперты предполагали, что принц Гарри назовет ее этим именем, так как оно является одним из его любимых женских имен.

Уже после оглашения имени королевский эксперт Анджела Левин в эфире шоу Good Morning Britain на канале ITV заявила, что принц Гарри с женой проявили грубость по отношению к Елизавете II, дав дочери это “очень личное” для королевы имя.

Таблоид People 8 июня сообщил, что герцог и герцогиня Сассекские на следующий день после выписки из госпиталя позвонили Елизавете II по видеосвязи и показали ей свою дочь.

10 июня принц Гарри и его жена Меган сделали официальное заявление, в котором сообщили, что согласовали имя для дочери с Елизаветой II.

17 июня американские СМИ сообщили, что двоюродная сестра принца Гарри, беременная принцесса Беатрис плакала, узнав, что герцог и герцогиня Сассекские назвали свою дочь в честь Елизаветы II, так как “все знали, что она с детства” хотела назвать свою дочь Лилибет. При этом принцесса Беатрис еще не знает пол будущего ребенка, отметили СМИ.

21 июня стало известно, что принц Гарри и его жена Меган приобрели домены, содержащие имя Лилибет, до того, как Елизавета II одобрила их выбор. По мнению американских СМИ, это вызывает ряд вопросов к сообщениям пары о том, что они назвали дочь в честь королевы только после согласования с ней.

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