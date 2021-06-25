Промпроизводство в Украине растет третий месяц подряд – Госстат

В то же время в мае промпроизводство сократилось на 3,4% (не скорректированных) и 3% (сезонно скорректированных) по сравнению с апрелем 2021 года.

В январе – мае 2021 года по сравнению с январем – маем 2020 года промпроизводство выросло на 2,2%.

В целом за первые пять месяцев 2021 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,2%, перерабатывающей промышленности – 2,5%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 2,9%.

Как сообщали в Госстате, в марте промышленное производство выросло на 2,1%, в апреле – на 13%.

Контекст:

По данным Госстата, промышленное производство в Украине за 2020 год упало более чем на 5%. В то же время в IV квартале прошлого года падение реального ВВП Украины замедлилось.

В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.

В то же время, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе в мае ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

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