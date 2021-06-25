Facebook запустила подкасты и аналог аудиокомнат Clubhouse. Новые сервисы доступны только в США

Общественные деятели в США первыми получили право войти в Live Audio Rooms в приложении Facebook для iOS. Присоединиться к разговору можно и в Android. Сервис не ограничил максимальное количество человек в комнате, в отличие от Clubhouse. Но одновременно разговаривать смогут до 50 человек, пояснило издание.

Новыми функциями пока можно воспользоваться только в США. Они станут общедоступными в ближайшее время по мере привлечения большего количества людей, подкастов и групп.

Facebook будет отправлять уведомления, если друзья или подписчики пользователей вошли в комнату. С помощью кнопки “raise a hand” (“поднять руку”) можно запросить присоединиться к беседе.

Первыми пользователями Live Audio Rooms стали исполнитель электронной музыки TOKiMONSTA, профессиональный игрок в американский футбол Рассел Уилсон, продюсер и независимый журналист Роза Клементе, стример Omareloff; и социальный предприниматель Аманда Нгуен, отметило издание.

Facebook обещает этим летом добавить возможность создавать и публиковать короткие клипы из подкастов.

Контекст:

Голосовая соцсеть Clubhouse была основана весной 2020 года. Сейчас ее могут установить только пользователи Apple, а регистрация доступна только по приглашению от уже зарегистрированного пользователя.

В феврале российский программист Григорий Клюшников, бывший разработчик “ВКонтакте”, выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse с открытым кодом и опубликовал на GitHub. Разработчик не гарантирует, что Clubhouse не забанит пользователей нестандартного приложения. Он отметил, что его разработка, занявшая всего полтора дня, – это “концепт и временная мера”, прежде чем Clubhouse выпустит свое Android-приложение.

Выход приложения Clubhouse на Android можно ожидать к лету этого года, говорил в конце марта соучредитель компании Пол Дэвисон.

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