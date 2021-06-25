Ученые назвали ранние симптомы тяжелой формы COVID-19

Тяжелую форму коронавирусной инфекции COVID-19 можно заблаговременно выявить в самом начале заболевания. Такой вывод сделали американские учёные из Университета Флориды на основе результатов исследования.

Специалисты изучили данные 36 тысяч переболевших коронавирусом человек и определили ранние симптомы, с которыми сталкивались пациенты с тяжёлой формой. Основным из них оказалась спутанность сознания и потеря памяти: больные могли забывать недавние события, названия улиц или даты рождения близких людей, передаёт телеканал “Царьград”.