Мнение: Письмо: “Попытался вывести на романтику”

Вот этого автора еще разбирайте.

Здесь тоже про гендерные границы много, как обещала.

Вы должны иметь в виду, что инициатива мужская, уместная и достаточная, это довольно сложно. Особенно в наш век, когда чувство гендерных границ расшатано.

Расшатано именно чувство гендерных границ, а границы эти остались примерно теми же.

stanimish

Здравствуйте, Эволюция! Получил 7 сертификатов, начал читать блог, когда тестирования не проводили. Участвовал почти во всех тестах. Мне 29, я — фрилансер, снимаю квартиру в Москве, половину дохода откладываю.

За последние два года улучшил имидж: иногда ловлю на себе взгляд симпатичной девушки, перестал пользоваться тиндером, появилась уверенность в себе и подойти познакомиться к девушке на улице. С некоторыми получается встретиться ещё раз.

История началась два года назад. Девушка (Д.) старше меня на два года, незамужем. Когда нас познакомили, не подумал, что она красивая, но с ней было приятно общаться. Она эмоциональная, весёлая и хохотушка. Так получалось, что мы стали проводить больше времени вместе — работаем удалённо. Через несколько месяцев уже встречались и работали вместе в кафе почти каждый день. Тогда я почувствовал, что она начинает мне нравиться. Нравилось смотреть на ее лицо, она стала казаться мне куда красивее, чем когда мы познакомились, и ее тело. Офигенное. Хотел ее.

Между нами был легкий флирт, старался платить за неё, а она отказывалась и возвращала деньги. Максимум, что у меня вышло — это один раз поцеловать ее в губы на прощание в общественном месте. Наверняка она чувствовала, что нравится мне. Потому что когда мы запланировали совместную поездку втроём и должны были жить в одном номере, вдруг получилось так, что мы поедем вдвоём. И она тогда предупредила меня, что это будет не романтическая поездка. Эти слова меня расстроили. Ответил ей: «хорошо». На следующий день мы поехали, классно и весело провели время. Уже вечером, когда мы зашли в номер, я взял подушку и лёг отдельно на диван. А она стала бросаться в меня подушками. Сейчас я понимаю, что это был не тот момент, когда надо было бросить пару подушек в ответ, а потом засыпая думать: «может лучше было бы схватить ее за руки и повалить, но ведь у нас не романтическая поездка».

Прошло время. Мы продолжали так же общаться, ездили путешествовать не вдвоём. Она мне нравилась только больше, но я переключился на другую девушку. А может они обе мне нравились. Не помню.

И вот в ещё одну поездку уехали на другой конец света, пили там вино, много гуляли, ложились спать и отрубались без сил. Когда всей компанией были в кино, она, сидя рядом, жаловалась, что замёрзла и я пару раз дотрагивался до ее носа, чтобы проверить. В эту ночь получилось так, что мы были не одни в комнате, но спать должны были в одной кровати. Я, лежа в кровати, работал за компом, она — рядом. И ни с того, ни с сего дотронулась своими ледяными ногами до моих. Сказала, что ей холодно, чуть погрела, и отвернулась. Понял, что снова туплю. Отложил комп, потянулся к ней, поцеловал, запустил руки ей под футболку. Тогда было все, кроме секса. В следующие дни мы смогли пару раз уединиться в общественных местах, много целовались, и потом она улетела домой, а я остался. Написал ей, что удалил Тиндер. Чувствовал себя влюблённым.

Когда мы снова встретились в Москве, сходили в кино, и после она позвала меня к себе в гости. У меня не оказалось с собой презервативов, поэтому я быстро сгонял в аптеку, вернулся, но я чувствовал какую-то натянутость ситуации, и у меня не встал. У меня никогда такого не было, и я не знал, что делать. Проснулся раньше, хотел приготовить ей завтрак, но она тоже проснулась и мне оставалось только помогать ей накрывать на стол. Я понимаю, что должен был как-то вывести на секс, но боялся, что у меня снова не встанет. Через пару дней было 8-е марта, предлагал ей куда-то поехать, но она сказала, что уехала к маме. Чувствовал охлаждение. Потом я позвал ее еще куда-то, а она ответила, что пила тогда в поездке много вина и нашу дружбу очень ценит и не хочет ее терять. У меня тогда все упало. Было очень хреново. Ничего ей не писал. Через несколько дней написала длинное сообщение, объясняя, что в отношениях она меня съест, что знает, чего хочет и требовательна (не так как в дружбе), да и целуемся мы по-разному. Мол, давай оставим все, как было. «Ну раз целуемся по-разному, значит вообще не нравлюсь» — подумал я.

Мы пару дней поприятельствовали, потом снова сдружились. Мне хотелось большего, но мне же сказали, что нет. Встречался с другой девушкой. Через несколько месяцев попытался как-то вывести на романтику с Д., но она явно не хотела, шланговала или становилась холодной. После этого как-то отдалялись, потом снова сближались до дружбы. Так было не раз. Но уже не так близко дружили, как год назад. Мне не хотелось дружить после того, что было, но была надежда, что что-то изменится.

Этой зимой узнал, что у неё появился парень. Понял, что дружить с ней теперь не смогу. Написал ей, что хочу попрощаться, что дело не в ней, а во мне. Ничего не ответила. Пару дней было очень тоскливо, боролся с желанием написать ей что-то. Но понимал, что поступил правильно. Перед сном, если начинал залипать в воспоминаниях, думал о том, что она с кем-то трахается. Стал активнее знакомиться с девушками. Через несколько недель, почувствовал себя получше. Она иногда реагирует на мои сторис, поздравила с днём рождения. А я сходил на лучшее свидание в своей жизни.

Хотел бы понять, что я тогда делал неправильно и уровень своих границ.

Не передать словами, как я благодарен вам и вашему блогу.