Мнение: Добровольный принцип

Вакцинация от коронавирусной инфекции российских чиновников будет проходить на добровольной основе, ее не будут проводить в обязательном порядке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это может быть только на добровольной основе. Хотя вы знаете, что многие также приняли на добровольной основе участие в испытаниях вакцины», — сказал Песков.

Дело здесь не в жалости по отношению к чиновному сословию. Сообщение становится актуальным после того, как итальянский премьер сегодня заявил, что Спутник никогда не получит европейский сертификат (по всей видимости комиссия ВОЗ нашла в ходе проверок российских предприятий биофармкомплекса проблемы критического уровня, о чем в наших СМИ не рискнули сообщать, ограничившись сообщением и сделав упор на незначительность претензий) – после этого вопрос о допуске европейских и американских вакцин в Россию по принципу симметричного ответа невозможен. Остается разве что китайский Синовак или экзотика типа иранской вакцины. Как бы тоже не айс.

Раз так, то принудительна вакцинация чиновников российской болотной жижей может привести к бунту или саботажу. А это в ситуации и без того катастрофически низкого управленческого уровня может привести к одномоментному коллапсу.

Поэтому прививайтесь – но добровольно. Понятно, что проценты введут, будут требовать, но репрессий в отношении чиновников вводить не будут. Не рискнут, точнее.

Но на простом народе, конечно, оторвутся по-полной.

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