Четыре шага, которые нужно предпринять, когда вы расстаетесь с партнером, и первый – добиться максимальной ясности

Расставаться всегда сложно и больно. Особенно после долгих и серьезных отношений. И важно все сделать правильно. Сейчас мы обсудим четыре важных шага, которые необходимо предпринять, дабы расставание прошло как можно более гладко. Джон Эйкен, являющийся экспертом в отношениях (на фото ниже) уверен: они работают на 100 %.

Добейтесь ясности и понимания

Вам нужно быть честными друг с другом и откровенно все прояснить. А именно то, что вы чувствуете и почему хотите расстаться.

Одни считают, что нужно не выносить сор из избы, но есть эксперты, которые рекомендуют пообщаться на этот счет с близкими или с друзьями. Обсуждение сложившейся ситуации с доверенными лицами – неплохой способ прояснить все оставшиеся сомнения. Плюс ко всему они наверняка имели возможность наблюдать ваши взаимоотношения со стороны и точно делали какие-то выводы. Самое время о них узнать!

Поговорите лично

Расставаться нужно грамотно – лично, с последним разговором по душам. Да, в такие моменты тяжело, и надо храбриться. Но так правильно. Из уважения к себе и к партнеру, в память о светлых чувствах, которые вас объединяли, в момент разрыва необходимо находиться лицом к лицу.

Но некоторые не являются сторонниками данного метода. Кто-то предпочитает молча уйти и пропасть, другие же расстаются через сообщения в социальных сетях или и вовсе объявляют о своем решении СМС. Однако это чести вам не сделает. Такой подход охарактеризует вас как слабого, трусливого человека, предпочитающего бежать от проблем, а не решать их.

К тому же это просто неуважительно. Подумайте: вы делили с этим человеком жизнь. У вас общие друзья, воспоминания, когда-то вы любили друг друга, испытывали нежность, привязанность и симпатию. А теперь что, решаете просто сбежать?

Хотя в некоторых случаях такой метод приемлем. Так, например, если девушка состояла в токсичных отношениях, в которых сталкивалась с абьюзом, унижениями или даже физическим насилием, ей такой вариант подходит. Потому что так безопаснее. Тираны и абьюзеры, узнав о том, что их собираются бросить, могут выйти из себя и причинить физический вред «обидчице», которая на самом деле является жертвой.

Разберитесь в себе

Мы все можем запутаться и, пребывая в отчаянии, принять неправильное решение, о котором будем потом жалеть. Поэтому хорошо подумайте: с чего вы взяли, что вам нужно расстаться? И хотите ли вы этого на самом деле?

Легко сказать в перепалке: «Я от тебя ухожу!», но подумайте, что повлечет за собой эта фраза. Особенно если вы вместе несколько лет и живете уже давно вдвоем. Сможете ли вы справиться с одиночеством?

Ссоры и трудные периоды бывают у всех, но, если это не измена и не насилие (моральное или физическое), все можно исправить. Не бросайтесь громкими фразами о расставании, а глубоко вздохните и подумайте. Ответьте себе на вопросы: что случилось? Что вас выводит из себя? Почему подумали о расставании? Действительно ли отношения подходят к концу? Поверьте, эмоции и минутная агрессия зачастую вводят нас в состоянии аффекта, в котором мы можем подумать и сказать разное, даже то, что на самом деле правдой не является (например: «Я больше не люблю тебя!»).

Еще подумайте, есть ли в ваших отношениях элемент совместного будущего. Если у вас с партнером действительно нет общих увлечений и интересов, вы часто молчите и не знаете, о чем говорить, совместных планов и целей нет, то и правда, почему вы все еще вместе? А если все в порядке, то, быть может, вы просто давно не говорили по душам и не были близки? Поверьте: иногда достаточно просто поговорить. Спокойно и с обоюдным уважением. Многие вопросы можно решить дипломатией.

Закройте романтическую главу

Расставание с человеком, с которым вы долгое время были вместе, всегда чревато одним вопросом: «Как же мне теперь быть без него?».

Действительно, вам теперь придется быть одной/одним. Вы не будете больше просыпаться вместе, вас перестанет кто-то ждать дома. Вечером будет не с кем поговорить. Вы были вместе очень долго – разумеется, вам тяжело представить такую жизнь. И наверняка не хочется терять бывшего партнера навсегда.

Через боль и тяжесть на душе придется взять перерыв. Примерно месяц, чтобы закрыть романтическую главу жизни. Не получится сегодня расстаться, разъехаться, а уже завтра вести себя, будто вы старые приятели. А через месяц… кто знает? Быть может, вы сможете общаться как товарищи. Или что-то переосмыслите и начнете все заново. В любом случае после разрыва нужно время, дабы «переболеть» и научиться жить новой жизнью.