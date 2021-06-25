В Израиле вернули масочный режим

…из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Жители Израиля снова должны носить маски в помещениях из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщает The Times of Israel.

Требование о ношении масок не касается детей до семи лет, людей с противопоказаниями, тех, кто работает в замкнутом пространстве один или постоянно в паре с одним человеком. Во время занятий спортом маски тоже разрешено не надевать.

Решение о возвращении масочного режима в помещениях власти Израиля приняли после того, как за сутки в стране зарегистрировали более 200 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом c апреля. Жителям Израиля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации также рекомендовали не выезжать в другие страны. Эта рекомендация касается в первую очередь тех людей, которые не привились.

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Требование о ношении масок в помещениях отменили в Израиле 15 июня. Их необходимо было надевать при посещении домов престарелых и некоторых отделений больниц. Также их должны были носить пассажиры во время авиарейсов и лица, которые направлялись к месту прохождения карантина.

В Израиле более 60% населения получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. С 6 июня в стране начали вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет.

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