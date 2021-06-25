 

Врачи вылечили пациента, которые болел COVID-19 почти 300 дней

25.06.2021, 18:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Большинство людей, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, выделяют жизнеспособного возбудителя болезни не более 10 суток, утверждают американские Центры контроля и профилактики заболеваний. Ранее анализ исследований показал, что люди обычно могут распространять эту инфекцию не более двух недель. Однако у людей с нарушенным иммунитетом живой вирус может сохраняться намного дольше. В этом случае далеко не всегда требуется госпитализация, но часто развиваются долгосрочные нарушения дыхания, слабость и недомогание – лечить таких пациентов может быть сложно.

Для терапии COVID-19 у людей с нарушенным иммунитетом ученые предлагали использовать плазму крови с антителами против коронавируса. Однако известно, что такое лечение потенциально может способствовать мутациям вируса и появлению его новых вариантов.

В новом отчете авторы описали случай пациента Дэвида Смита. У него было зафиксировано наиболее длительное известное течение коронавирусной инфекции: ПЦР-реакция была положительной более 290 дней. Выделяемые им вирусы были жизнеспособными. Причиной затяжной инфекции было снижение уровня гамма-глобулинов и лимфоцитов в крови на фоне лечения хронической лейкемии.

За время болезни Смита госпитализировали семь раз, он потерял 64 килограмма веса (его масса была около 120 кг) и получил более 40 положительных результатов ПЦР-тестов на коронавирус.

Пациент прошел 15-дневный курс лечения ремдесивиром на 213-й день после первого положительного ПЦР-теста на COVID-19. В то же время, лабораторные тесты показали, что вирус не был устойчивым к препарату.

«Количество сообщений о людях с иммунной недостаточностью, которые заражаются SARS-CoV-2 дольше, чем на шесть месяцев, увеличивается. Вирус может развиваться в организме таких пациентов, и вырабатывать мутации, которые характерны для появляющихся “проблемных вариантов”. Поэтому важно мониторировать эволюцию вируса у этой группы и эффективно лечить их, чтобы уничтожить вирус», – сказал вирусолог Эндрю Дэвидсон (Andrew Davidson) из Бристольской школы клеточной и молекулярной медицины, соавтор отчета.

На 265-й день болезни пациент получил терапию коктейлем моноклональных антител – касаривимаба и имдевимаба производства компании Regeneron. Это экспериментальное лечение, еще не одобренное для массового применения. Ученые сообщают, что после этого его состояние улучшилось, а вирус не обнаруживался в мазках из носоглотки в течение 45 дней во время мониторинга после лечения. Его состояние продолжает приближаться к состоянию до инфекции.

Перед лечением моноклональными антителами ученые обнаружили у вирусов, которых выделял пациент, мутации, характерные для варианта коронавируса альфа. Это утверждает о том, что такие мутации могут происходить, когда вирус длительно сохраняется в организме даже без лечения плазмой выздоровевших людей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.08 / Дочь Ларисы Гузеевой полностью разделась ради пикантного фото в ванной

09.03 / Мнение: Месть полицейских

17.06 / «Делать «Не дай бог!» мне было по фану»

23.03 / Мнение: О репарациях с нюансом

22.10 / «Нас должны выслушать»

27.11 / Названа дата проведения ежегодной пресс-конференции Путина

22.02 / Ученые: Запах в новом автомобиле может быть опасен для здоровья

09.12 / Мнение: Иди и смотри

29.10 / Лукашенко нашел для Зеленского дела поважнее: Не надо в наш огород лезть

24.01 / “Слишком амбициозная”: Анфиса Чехова в одном белье поразмышляла о превратностях женской судьбы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика