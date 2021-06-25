Врачи вылечили пациента, которые болел COVID-19 почти 300 дней



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Большинство людей, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, выделяют жизнеспособного возбудителя болезни не более 10 суток, утверждают американские Центры контроля и профилактики заболеваний. Ранее анализ исследований показал, что люди обычно могут распространять эту инфекцию не более двух недель. Однако у людей с нарушенным иммунитетом живой вирус может сохраняться намного дольше. В этом случае далеко не всегда требуется госпитализация, но часто развиваются долгосрочные нарушения дыхания, слабость и недомогание – лечить таких пациентов может быть сложно.

Для терапии COVID-19 у людей с нарушенным иммунитетом ученые предлагали использовать плазму крови с антителами против коронавируса. Однако известно, что такое лечение потенциально может способствовать мутациям вируса и появлению его новых вариантов.

В новом отчете авторы описали случай пациента Дэвида Смита. У него было зафиксировано наиболее длительное известное течение коронавирусной инфекции: ПЦР-реакция была положительной более 290 дней. Выделяемые им вирусы были жизнеспособными. Причиной затяжной инфекции было снижение уровня гамма-глобулинов и лимфоцитов в крови на фоне лечения хронической лейкемии.

За время болезни Смита госпитализировали семь раз, он потерял 64 килограмма веса (его масса была около 120 кг) и получил более 40 положительных результатов ПЦР-тестов на коронавирус.

Пациент прошел 15-дневный курс лечения ремдесивиром на 213-й день после первого положительного ПЦР-теста на COVID-19. В то же время, лабораторные тесты показали, что вирус не был устойчивым к препарату.

«Количество сообщений о людях с иммунной недостаточностью, которые заражаются SARS-CoV-2 дольше, чем на шесть месяцев, увеличивается. Вирус может развиваться в организме таких пациентов, и вырабатывать мутации, которые характерны для появляющихся “проблемных вариантов”. Поэтому важно мониторировать эволюцию вируса у этой группы и эффективно лечить их, чтобы уничтожить вирус», – сказал вирусолог Эндрю Дэвидсон (Andrew Davidson) из Бристольской школы клеточной и молекулярной медицины, соавтор отчета.

На 265-й день болезни пациент получил терапию коктейлем моноклональных антител – касаривимаба и имдевимаба производства компании Regeneron. Это экспериментальное лечение, еще не одобренное для массового применения. Ученые сообщают, что после этого его состояние улучшилось, а вирус не обнаруживался в мазках из носоглотки в течение 45 дней во время мониторинга после лечения. Его состояние продолжает приближаться к состоянию до инфекции.

Перед лечением моноклональными антителами ученые обнаружили у вирусов, которых выделял пациент, мутации, характерные для варианта коронавируса альфа. Это утверждает о том, что такие мутации могут происходить, когда вирус длительно сохраняется в организме даже без лечения плазмой выздоровевших людей.